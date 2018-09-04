Eylül’de vizyona girecek yerli filmler

Eylül’ün gelmesiyle birlikte sinema sezonu resmen açıldı diyebiliriz artık. Merakla beklenen filmlerin vizyonda yer almaya başlayacağı sonbaharın ilk ayı olan Eylül'de 14 yeni yerli film seyirciyle buluşuyor.

Açıkgöz Budalalar

Vizyon Tarihi: 07.09.2018

Yönetmen: Orkan Bayramov

Oyuncular: Ayşen Batıgün,Serkan Genç,Eray Türk, Faig Mirzayev, Elşən Rüstəmov

Konu: Rus mafyasından Nikolay, patronuna ihanet ederek değerli bir hazine haritasını çalarak İstanbul’a kaçar. İstanbul’daki kovalamaca sonucu harita tesadüfen Derya, Tayfun ve Sedat'ın eline geçer...

Baba Nerdesin Kayboldum

Vizyon Tarihi: 07.09.2018

Yönetmen: Ahmet Karaman

Oyuncular: Baran Akbulut, Yıldız Çağrı Atiksoy, Yiğit Kirazcı, Bestemsu Özdemir

Konu: Babasının ölümünün ardından memleketine geri dönen Aşkın’ın, hayat ve aşka yeni bir perspektiften yaklaşmaya çalışırken yaşadıklarını konu alıyor.

Keloğlan

Vizyon Tarihi: 07.09.2018

Yönetmen: Süleyman Mert Özdemir

Oyuncular: Atilla Doğukan Türkyılmaz, Kaya Akkaya, Yağmur Ün

Konu: Yeni ve modern hikayesiyle her kesime ulaşmak isteyen Keloğlan, bu sefer hayvanları kurtarmak için arkadaşlarıyla birlikte seferber olacak.

Zifir-i Azap

Vizyon Tarihi: 07.09.2018

Yönetmen: Haydar Işık

Oyuncular: Ayberk Yılmaz, Burhan Çelik, Ömer Konakçı

Konu: Hakanve arkadaşlarının bir define peşinde kendilerini öngöremedikleri olaylar içerisinde bulmalarını konu ediniyor.

Baba 1.5

Vizyon Tarihi: 14.09.2018

Yönetmen: Deniz Denizciler

Oyuncular: Rüzgar Erkoçlar, Peker Açıkalın

Konu: Efsane “Godfather” serisini Türk usulü mafya komedi tadında beyaz perdeye taşıyacak.

İçimdeki Hazine

Vizyon Tarihi: 14.09.2018

Yönetmen: Hüsnü Hakan Gürtop

Oyuncular: Demir Karahan, Melis Cemre Çınar

Konu: Ayda ailesinin son ferdi olan Sema, babasının ölümü ile dünyada yapayalnız kalır. Babasının cenazesi ile İstanbul’a dönen genç kadın merasimden sonra aile konağına yerleşir. Sema’nın hayatı babaannesinin kendisine bıraktığı şifreli bir belgeyi teslim almasından sonra bambaşka bir hal alır. Kendisini bilinmeyen bir dünyanın içerisinde bulan Sema belgenin sırrını çözebilecek midir?

Misafir

Vizyon Tarihi: 14.09.2018

Yönetmen: Andaç Haznedaroğlu

Oyuncular: Saba Mubarak, Rawan Skef, Homam Hout, Şebnem Dönmez, Yeşim Ceren Bozoğlu

Konu: Akrabalarını Suriye’deki savaşta kaybeden 7 yaşındaki Lena, küçük kız kardeşiyle birlikte, onları sonunda Türkiye’ye götüren bir yolculuğa çıkar. Bir yandan yaşamını sürdürebilmek için para kazanmak, diğer yandan da küçük kız kardeşine annelik yapmayı öğrenmek zorundadır. Ailesinin öldüğünü kabullenmeyi reddeder ve ısrarla Suriye’ye geri dönmek ister. Bu zorlu yolculukta karşılaştığı tüm engelleri aşarak bir kahramana dönüşür.

Organik Aşk

Vizyon Tarihi: 14.09.2018

Yönetmen: Kamil Çetin

Oyuncular: Gizem Karaca Ekmekçi, Mustafa Mert Koç

Konu: Zengin bir ailenin beceriksiz çocuğu olan Bülent’in yaptıkları artık ailesinin canına tak etmiştir. Ailesinin vetosuyla karşılaşan genç adama, bir ay içinde kendisini toplamazsa aile mirasından men edileceği söylenmiştir. Bu bir ay içerisinde başına türlü belalar açan Bülent’in hayatı düğünden kaçan gelin Esma ile karşılaştıktan sonra iyice karışır. Esma ile aşkı bulan Bülent bir yandan peşlerine düşen Esma’nın abisi Davut ile uğraşırken bir yandan kendi ayaklarının üzerinde durmaya çalışır.

Bücür

Vizyon Tarihi: 21.09.2018

Yönetmen: Umut Kırca

Oyuncular: Berat Efe Parlar, Seren Şirince, Seçkin Özdemir

Konu: Bücür, annesini bulmaya çalışan genç bir delikanlının bu süreçte atıldığı maceraları konu ediyor. Annesini bulmak için sadece 3 günü olan Umut, Özge ile birlikte kendilerini türlü belaların içinde bulur. Genç delikanlı bir yandan annesini bulmaya çalışırken bir yandan da Özge ile peşlerine düşen adamlardan kurtulmaya çalışır.

Göç Yolu

Vizyon Tarihi: 21.09.2018

Yönetmen: Turgut Ural

Oyuncular: Esra Sönmezer, Ahmet Yenilmez, Sinan Bengier

Konu: 1912 yılında, Balkan harbinden sonra baskı, zulüm ve soykırıma dayanamayan hasta, yaşlı, yaralı ve çocuklu ailelerinTürkiye'ye gelene kadar yolda yaşadıkları dramı ve ölüm kalım mücadelesini anlatıyor.

Güvercin

Vizyon Tarihi: 21.09.2018

Yönetmen: Banu Sıvacı

Oyuncular: Kemal Burak Alper, Ruhi Sarı, Demet Genç, Michal Elia Kamal

Konu: Yusuf, Adana’nın varoş ve kenar mahallelerinden birinde, ağabeyi ve ablasıyla birlikte yaşayan bir gençtir. Oturdukları evin çatısında, ölen babasından kalan güvercinlerini tutkuyla besleyip eğitmektedir. Yusuf, Maverdi adını verdiği dişi güverciniyle özel bir bağ kurmuştur. Ağabeyi Yusuf’a, çalışması konusunda baskı yapar. Kuşlarından başka bir dünyayı tanımayan Yusuf, çalışma hayatı ve mahallesinin tüm gerçekleriyle yüzleşir.

Sorma Neden?

Vizyon Tarihi: 21.09.2018

Yönetmen: Tolga Baş

Oyuncular: Burak Satıbol, Derya Şensoy, Toygan Avanoğlu, Yılmaz Gruda

Tür: Komedi

Göktaşı

Vizyon Tarihi: 28.09.2018

Yönetmen: Caner Erzincan

Oyuncular: Şafak Sezer, Ayhan Taş, Bülent Çolak, Tuna Orhan

Konu: Trakya’nın bir köyüne göktaşının düşmesiyle köy halkının bir anda değişen hayatını anlatıyor ve sinemasever seyircilere bol miktarda kahkaha vaad ediyor.

Halef

Vizyon Tarihi: 28.09.2018

Yönetmen: Murat Düzgünoğlu

Oyuncular: Muhammet Uzuner, Baran Şükrü Babacan, Güler Ökten, Muhammed Cangören

Konu: Halef’in çocukluk yıllarına dair anlattıkları, Mahir’in kafasını karıştıracaktır. Hayvanların bile yeniden dünyaya gelmiş̧ insanlar olduğuna inanılan, tavaf edilen dergâhlar, şifalı taşlar ve muskalarla örülü bu mistik dünyada, hayata rasyonel bakan Mahir’in mistisizme, mistik bakan Halef’inse şüpheciliğe kaymasıyla yalpalayan ve kerterizlerini yitiren iki kardeşin öyküsü, her şeyin başladığı yerde bitecektir.