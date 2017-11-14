Ezgi Mola'nın yeni filminden ilk fragman

Başrolünde Ezgi Mola'nın yer aldığı Maide'nin Altın Günü'nden merakla beklenen ilk fragman yayınlandı.





Senaryosunu Serkan Altuniğne ve Çağdaş Dinç'in kaleme aldığı Maide'nin Altın Günü'nün yönetmen koltuğunda Caner Özyurtlu oturuyor. Filmin öyküsü ise, Maide Teyze karakterine hayat verecek olan Ezgi Mola'ya ait.Maide'nin Altın Günü'nün konusu ise şu şekilde:Maide, titiz mi titiz, marifetli mi marifetli bir ev kadınıdır. Mahallenin en havalı altın günlerini yapmasıyla meşhurdur. Kısırları, börekleri, eğlencesi dillere destandır. Altın günlerinden birinde Maide'nin aile yadigarı gerdanlığı çalınır. Gerdanlığı bulmak için İstanbul dışından gelen ergen yeğeni Yağmur ile bir liste yaparlar. Güne gelen kadınların tek tek peşine düşecekleri bu macerada başlarına birbirinden komik olaylar gelecektir.Maide'nin Altın Günü 8 Aralık'ta vizyona girecek.