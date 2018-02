!f İstanbul ön satışları başlıyor!

Ön satışlar 4 Şubat Pazar, gün sonuna kadar devam edecek Ön satışı kaçıranlar 5 Şubat‘tan itibaren biletix perakende satış noktalarından, biletix.com‘dan ve biletix çağrı merkezinden, 10 Şubat‘tan itibaren de festival gişelerinden biletlerini satın alabilecek.

!f İstanbul’un geçtiğimiz yıl genç !f’çilere özel olarak başlattığı indirimli gösterim fırsatı bu yıl da devam ediyor. Öğrenci kimliğini gösteren !f’çilere hafta içi gündüz seanslarındaki filmler 2 TL’den satışa sunulurken; İş’te Üniversiteli kredi kartı ya da Maximum Kart sahibi öğrenciler ise aynı seansları 1 TL ödeyerek izleyebilecekler.

!f İstanbul’un bu yıl sinemaseverlere özel iki ücretsiz gösterim sürprizi de olacak. Festivalin merakla beklenen filmlerinden; 1960 yazında Afrika’ya yaptığı ziyaret sonucu şempanzelerle kurduğu sıra dışı iletişimle bilim dünyasına adını yazdırmış Jane Goodall’ın daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış görüntüler eşliğinde derinlikli portresini çizen, Critics’ Choice’un Yılın Belgeseli seçtiği “Jane” ile Francis Whately’nin sanatçının ölümünden sonra tamamladığı filmi “David Bowie: The Last Five Years / David Bowie: Son Beş Yıl”nin gösterimleri ücretsiz gerçekleşecek. ifistanbul.com adresindeki formu dolduran !f’çiler, bu gösterimlere katılabilme şansına erişecek.