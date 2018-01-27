27 Ocak 2018 11:13 !f yepyeni bir ödülle geliyor 15 Şubat’ta başlayacak 17. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali, bu yıl yeni bir bölüm ve ödülle geliyor

Son bir yıl içerisinde Türkiye sinemasında üretilmiş ya da Türkiye ile ilgili filmleri buluşturacak olan !f Yeni, yeni sözler ve hikâyelerin derdine düşmüş, genç, yetenekli ve umut vadeden, yenilikçi yönetmenlerin buluşma alanı olmayı amaçlıyor.

5’i dünya galası olmak üzere 7 filmin gösterileceği !f Yeni bölümünde; Salih Demir’in yönettiği, Diyarbakır merkezli bağımsız sinema ekolünün son örneği “Cano”; Emre Erdoğdu’nun yazıp yönettiği, Hazal Ergüçlü, Ozan Uygun ve Halil Babür’ün başrollerini paylaştığı, şimdiden Türkiye sinemasının en iyi gençlik filmlerinden biri olmaya aday “Kar”; Can Eskinazi ve Deniz Tortum’un birlikte yönettiği, amatör bir rock grubunun 2014 yılında çıktıkları Anadolu yolculuklarının hikâyesini konu alan “Anadolu Turnesi”; İtalyan yönetmen Giulia Frati’nin 2010’da Sulukule’den başlayarak İstanbul’daki kentsel dönüşümün izini sürdüğü müzikli belgeseli “İstanbul Echoes / İstanbul Yankıları”; Nejla Demirci’nin meme kanseri olan Ebru adlı bir kadının yaşadıklarından yola çıkarak, bu hastalığa direnen ve hayatın içinde yeniden var olabilen kadınları izlediği 2017 TRT Belgesel Ödüllü filmi “Yüzleşme”; Volkan Üce’nin Hollanda ve Belçika’da büyümüş dört gencin köklerini izleyip, İstanbul’a dönme hikayelerini takip eden belgeseli “Arafta” ve Mu Tunç’un şehirde sıkışan, gerçekleri ve hayalleri arasında kalmış iki gencin hikâyesini anlattığı, başrollerinde Burak Deniz ve Büşra Develi’yi izleyeceğimiz, “Türkiye’nin ilk punk filmi” olma özelliği de taşıyan “Arada” gösterilecek.

Bu bölümde gösterilecek bir film, bu yıl ilk kez verilecek !f Yeni Seyirci Ödülü’nün de sahibi olacak. !f seyircilerinin seçeceği film ayrıca, CGV Arthouse’un İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Eskişehir’de bulunan salonlarında gösterim olanağı yakalayacak.

İş Bankası Maximum Kart’ın 6. kez ana partnerliğinde ve CGV Mars Cinema Group ortaklığında gerçekleşecek !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin biletleri 2-4 Şubat tarihlerinde İstanbul için, 23-25 Şubat tarihlerinde de Ankara ve İzmir için% 10 indirimle, İş Bankası Maximum Kart sahiplerine ise %20 indirimle biletix’te ön satışa çıkacak.

!f İstanbul’un geçtiğimiz yıl genç !f’çilere özel olarak başlattığı indirimli gösterim fırsatı bu yıl da devam ediyor. Öğrenci kimliğini gösteren !f’çilere hafta içi gündüz seanslarındaki filmler 2 TL’den satışa sunulurken; İş’te Üniversiteli kredi kartına ya da Maximum Kart sahibi öğrenciler ise aynı seansları 1 TL ödeyerek izleyebilecekler.

!f 15 Şubat’ta İstanbul’da başlayacak ve 1 Mart’ta Ankara’ya ve İzmir’e uğrayarak 4 Mart’ta 17. yaş yolculuğunu tamamlayacak.