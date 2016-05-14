Facia Dörtlü

Fantastik Dörtlü'nün hikayesini hepimiz biliyoruzdur. Aynı hikaye defalarca sinemaya uyarlandı hatta oyunları bile piyasaya çıktı ama belki de hiçbiri geçen seneki film kadar dibe vurmamıştı.







2015'teki Fantastic Four bir faciaydı. Bu faciadan sonra normalde 2 Haziran 2017'de seyirciyle buluşması planlanan ikinci film de takvim dışına itilmişti. Ancak Simon Kinberg, aynı ekiple Fantastic Four 2'yi çekmek istiyor.







Kinberg, oyuncuların harika olduğu ve bu oyuncularla beraber filmin devamını çekmek istediklerini söylerken Fantastik Dörtlü'nün atmosferini es geçtiklerini itiraf etti. Ayrıca, "İyi bir film yapmadık" diye de ekledi.





Kinberg, insanların, kendilerine güvenmelerine rağmen onların bu duygularını ne yazık ki boşa çıkarttıklarını üzülerek belirtti. Ardından da "İnsan her zaman güzel film yapamıyor." diyerek kendini biraz rahata çıkartmayı ihmal etmedi.







Fantastic Four için çekim hazırlıkları olsa da bu ekibin o planların içinde olup olmadığı meçhul. Son olarak X-Men: Apocalypse'nin senaryo ekibinde olan Kinberg, sizce bu devam filminde ekibin içinde olabilecek mi? Bekleyip göreceğiz.







AHMET TOĞAÇ