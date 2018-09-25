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Sinema>  Sinema Haberleri
25 Eylül 2018 08:15

Fair and Balanced’de kadro hazır

Hollywood taciz skandalını konu alan Fair and Balanced filminin kadrosu şekilleniyor.


Zor Baba, Avanak Ajan ve Trumbo gibi filmlere imzasını atan Jay Roach, yeni projesi Fair and Balanced’da Charlize Theron, Nicole Kidman ve Margot Robbie’yi bir araya getirmişti. Projeye şimdi iki başarılı isim daha dahil oldu. Gelen son bilgilere göre projeye Allison Janney ve Kate McKinnon da dahil edildi. McKinnon gerçekte yaşamamış bir yapımcıyı oynayacak. Margot Robbie de bir yapımcıyı oynayacak. Roger Ailes’ı John Lithgow canlandıracak.



Film peş peşe ortaya çıkan taciz olaylarına adı karışan Fox News kanalının şefi Roger Ailes’i konu alıyor. Filmdeki güzel isimler Fox Haber sunucularını canlandıracak. Henüz tam olarak kimin kimi canladıracağı kesin olarak dururulmasa da kulislerde dolaşan bilgilere göre Charlize Theron Megyn Kelly’ye, Nicole Kidman ise Gretchen Carlson rolünde izleyeceğiz. Margot Robbie’nin rolü ise henüz belirsizliğini koruyor. Filmin çekimlerine ekim ayında başlanması planlanıyor.


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