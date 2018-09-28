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28 Eylül 2018 13:53

Fantastic Beasts hakkında ırkçılık tartışması

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçları) filminin son fragmanı ırkçılık tartışmalarını beraberinde getirdi.


Heyecanla beklenen Fantastik Canavarlar'ın ikinci filmi olan Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçları'nın fragmanının yayınlanmasının ardından, Harry Potter evreni hayranları bir tartışmayı başlattı. Voldemort'un en sadık dostu ve Hortkuluk olduğunu bildiğimiz Nagini'yi canlandıracak kişinin bir Güney Koreli olması konuyu gündeme taşıdı.



Twitter'da başlayan tartışmada hayranlar, oyuncu kadrosundaki tek Asyalı'nın daha sonraları beyaz bir adamın evcil hayvanı olacak olan bir yılanı canlandırmasının ırkçı bir tavır olduğunu belirtti. Beyazperde'nin haberine göre; bu filmleri nesilden nesile çocukların izleyecek ve etkilenecek olması da tartışmayı alevlendirdi. Filmi izleyen çocukların, Korelilerin insan yiyen yılanlar olduğunu düşünmelerinin kaçınılmaz olduğu öne sürüldü. Harry Potter evreninin yaratıcısı olan J.K. Rowling bu konuda sessiz kalmadı. Rowling, Nagini'nin insan halinin bir Asyalı olarak seçilmesinin tesadüf olmadığını, Nagini'nin Endonezya mitolojisindeki büyük yılan anlamına gelen The Naga'dan geldiğini belirtti.


İşte tartışmalara sebep olan Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçları) fragmanı:



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