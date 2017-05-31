Cadılık ve büyücülük dünyasının iflah olmaz hayranları, 2011 yılında Harry Potter serisine beyaz perdede veda etmişti. Ölüm Yadigarları Bölüm 2 ile seriye veda edilse de ayrılık uzun sürmedi ve Harry Potter ve Lanetli Çocuk tiyatro oyunu hem kitap olarak basıldı, hem de Londra'da sahneye konuldu. Bununla birlikte bir diğer sürpriz de 1920'lerin New York'unda büyücülük dünyasını anlatan Fantastik Canavarlar serisinin başlamasıydı. Serinin geçtiğimiz sene vizyona giren ilk filmi, oldukça sevildi ve uzun bir süre en çok izlenen filmler listesinde yer aldı. Önümüzdeki yıl ise Fantastik cCanavarlar serisinin ikinci filmini izleyeceğiz. J.K. Rowling, senaryo ekibinin başındaki "usta" olarak, yeni Fantastik Canavarlar filminin senaryo yazım sürecinin tamamlandığını duyurdu.
31 Mayıs 2017 16:09
Fantastik Canavarlar 2'nin senaryosu tamamlandı
J.K. Rowling, Fantastik Canavarlar 2 filminin senaryo yazım aşamasının tamamlandığını açıkladı!
Cadılık ve büyücülük dünyasının iflah olmaz hayranları, 2011 yılında Harry Potter serisine beyaz perdede veda etmişti. Ölüm Yadigarları Bölüm 2 ile seriye veda edilse de ayrılık uzun sürmedi ve Harry Potter ve Lanetli Çocuk tiyatro oyunu hem kitap olarak basıldı, hem de Londra'da sahneye konuldu. Bununla birlikte bir diğer sürpriz de 1920'lerin New York'unda büyücülük dünyasını anlatan Fantastik Canavarlar serisinin başlamasıydı. Serinin geçtiğimiz sene vizyona giren ilk filmi, oldukça sevildi ve uzun bir süre en çok izlenen filmler listesinde yer aldı. Önümüzdeki yıl ise Fantastik cCanavarlar serisinin ikinci filmini izleyeceğiz. J.K. Rowling, senaryo ekibinin başındaki "usta" olarak, yeni Fantastik Canavarlar filminin senaryo yazım sürecinin tamamlandığını duyurdu.
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