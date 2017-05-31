Fantastik Canavarlar 2'nin senaryosu tamamlandı

Cadılık ve büyücülük dünyasının iflah olmaz hayranları, 2011 yılında Harry Potter serisine beyaz perdede veda etmişti. Ölüm Yadigarları Bölüm 2 ile seriye veda edilse de ayrılık uzun sürmedi ve Harry Potter ve Lanetli Çocuk tiyatro oyunu hem kitap olarak basıldı, hem de Londra'da sahneye konuldu. Bununla birlikte bir diğer sürpriz de 1920'lerin New York'unda büyücülük dünyasını anlatan Fantastik Canavarlar serisinin başlamasıydı. Serinin geçtiğimiz sene vizyona giren ilk filmi, oldukça sevildi ve uzun bir süre en çok izlenen filmler listesinde yer aldı. Önümüzdeki yıl ise Fantastik cCanavarlar serisinin ikinci filmini izleyeceğiz. J.K. Rowling, senaryo ekibinin başındaki "usta" olarak, yeni Fantastik Canavarlar filminin senaryo yazım sürecinin tamamlandığını duyurdu.





Twitter'da senaryonun ne durumda olduğunu soran bir hayranına cevap veren Rowling, çalışmaların bitmesi dışında herhangi bir bilgi vermedi. Önümüzdeki Temmuz ayında çekimlerine başlanacak olan Fantastik Canavarlar 2 filmiyle ilgili Rowling'in biraz ketum davranması, çok da şaşırtıcı bulunmadı. Üstelik artık Rowling'in önünde Fantastik Canavarlar 3 için hazırlanabileceği uzun bir süreç var.

Senaryoyla ilgili bir bilgi verilmese de, devam filminin ne hakkında olduğuyla ilgili ufak bilgilere sahibiz. Gellert Grinderwald, yeniden Newt Scamander'i karanlşık büyücüyle yüzleşmek için zorlayacak gibi görünüyor. Newt Scamander'i Eddie Redmayne, Johnny Depp ise Grindelwald'u canlandıracak. Ayrıca seriye yeni katılan bir diğer isim olarak da Albus Dumbledore'un gençliğini canlandıracak olan Jude Law'u izleyeceğimizi daha önce haber vermiştik.