Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>  Sinema Haberleri
31 Mayıs 2017 16:09

Fantastik Canavarlar 2'nin senaryosu tamamlandı

J.K. Rowling, Fantastik Canavarlar 2 filminin senaryo yazım aşamasının tamamlandığını açıkladı!

Cadılık ve büyücülük dünyasının iflah olmaz hayranları, 2011 yılında Harry Potter serisine beyaz perdede veda etmişti. Ölüm Yadigarları Bölüm 2 ile seriye veda edilse de ayrılık uzun sürmedi ve Harry Potter ve Lanetli Çocuk tiyatro oyunu hem kitap olarak basıldı, hem de Londra'da sahneye konuldu. Bununla birlikte bir diğer sürpriz de 1920'lerin New York'unda büyücülük dünyasını anlatan Fantastik Canavarlar serisinin başlamasıydı. Serinin geçtiğimiz sene vizyona giren ilk filmi, oldukça sevildi ve uzun bir süre en çok izlenen filmler listesinde yer aldı. Önümüzdeki yıl ise Fantastik cCanavarlar serisinin ikinci filmini izleyeceğiz. J.K. Rowling, senaryo ekibinin başındaki "usta" olarak, yeni Fantastik Canavarlar filminin senaryo yazım sürecinin tamamlandığını duyurdu.

Twitter'da senaryonun ne durumda olduğunu soran bir hayranına cevap veren Rowling, çalışmaların bitmesi dışında herhangi bir bilgi vermedi. Önümüzdeki Temmuz ayında çekimlerine başlanacak olan Fantastik Canavarlar 2 filmiyle ilgili Rowling'in biraz ketum davranması, çok da şaşırtıcı bulunmadı. Üstelik artık Rowling'in önünde Fantastik Canavarlar 3 için hazırlanabileceği uzun bir süreç var.
Senaryoyla ilgili bir bilgi verilmese de, devam filminin ne hakkında olduğuyla ilgili ufak bilgilere sahibiz. Gellert Grinderwald, yeniden Newt Scamander'i karanlşık büyücüyle yüzleşmek için zorlayacak gibi görünüyor. Newt Scamander'i Eddie Redmayne, Johnny Depp ise Grindelwald'u canlandıracak. Ayrıca seriye yeni katılan bir diğer isim olarak da Albus Dumbledore'un gençliğini canlandıracak olan Jude Law'u izleyeceğimizi daha önce haber vermiştik.
Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Mynet Sinema Haberlerini RSS ile takip edin.

    Vizyondaki Filmler

    Vizyondaki yeni filmler
    Vizyondaki eski filmler

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Son Haberler

    Tüm haberler için tıklayın
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir