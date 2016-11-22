22 Kasım 2016 11:24 Fantastik Canavarlar dev açılış yaptı Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar? hem ABD'de hem de Türkiye'de iyi bir açılış yaparak devam filmlerine şimdiden göz kırptı.

Artık yeni ve oldukça popüler bir film serimiz var: Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar? J.K. Rowling'in kaleme aldığı fantastik Harry Potter serisinin seriye dahil olmayan ama bağlı kitaplarından biri olan aynı adlı kitabın sinema uyarlaması, ilk hafta sonunda oldukça iyi bir iş ortaya koyarak büyük bir gişe başarısı sağladı. Sadece ABD'de 75 milyon dolarlık ilk hafta sonu geliriyle hem yapımcısı Warner Bros.'un yeni alametifarikası olacağını, hem de iyi bir film serisine dönüşeceğini göstermiş oldu.









Warner Bros., henüz film vizyona girmeden önce beş filmlik bir seriye dönüşeceğini açıklamıştı. Fantastik Canavarlar, Harry Potter filmlerine dayanıyor ancak Hgwarts yerine 1920'lerin New York'unda geçiyor. Ayrıca hem yeni yaratıklar, hem de yeni karakterler de barındırıyor.

180 milyon dolara mal olan Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar?, J.K. Rowling tarafından yazıldı ve filmin yönetmenliğini David Yates üstlenbdi. Eddie Redmayne ise filmde Newt Scamender isimli bir karakteri canlandırıyor.

Warner Bros.'un ABD yöneticisi Jeff Goldstein, filmle ilgili "J.K. Rowling, öyküyü öyle güzel anlattı ki kendi hayranlarını kolaylıkla sinema salonlarına çekebildi." diyor. Daha önceki Harry Potter filmlerine göre oldukça yavaş bir başlangıç yapmış olsa da, iki yapımı kıyaslamak çok da adil değil. Harry Potter filmleri, çok satan kitaplara dayanıyordu. Fantastik Canavarlar ise, seriden daha bağımsız ve kıyıda kalmış bir kitap. Goldstein bununla ilgili ise "İkisi aynı şey değil, Harry Potter ve Fantastik Canavarlar'ı birbirine bu konuda karştırıp kıyaslama yapmak, elmayla armutu karıştırmak gibi olur." diyor.

Bununla birlikte "Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar?" tüm dünyayla aynı anda Türkiye'de de vizyona girdi. Türkiye'deki ilk hafta sonunda, yerli yapımların biraz gerisinde kalsa da, dikkat çekici bir giriş yaptı. Dağ 2, 18-20 Kasım haftasının da gişe birincisi olurken, Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar? ise hafta sonunda 147 bin 334 izleyiciye erişti. Film, 2 milyon 167 bin TL elde etti.