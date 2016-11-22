Artık yeni ve oldukça popüler bir film serimiz var: Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar? J.K. Rowling'in kaleme aldığı fantastik Harry Potter serisinin seriye dahil olmayan ama bağlı kitaplarından biri olan aynı adlı kitabın sinema uyarlaması, ilk hafta sonunda oldukça iyi bir iş ortaya koyarak büyük bir gişe başarısı sağladı. Sadece ABD'de 75 milyon dolarlık ilk hafta sonu geliriyle hem yapımcısı Warner Bros.'un yeni alametifarikası olacağını, hem de iyi bir film serisine dönüşeceğini göstermiş oldu.
22 Kasım 2016 11:24
Fantastik Canavarlar dev açılış yaptı
Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar? hem ABD'de hem de Türkiye'de iyi bir açılış yaparak devam filmlerine şimdiden göz kırptı.
Yorumlar
Vizyondaki Filmler
- Ziyaretçiler: Gece Avı
- Pervane
- Phantom Thread
- Direniş Karatay
- Küçük Kahramanlar
- Locman
- Gringo
- Vicdan Ağacı
- Mekânlar ve Yüzler
- Mahalle
- Kızıl Serçe
- Ailecek Şaşkınız
- Puloi: Asla Yalnız Uçmayacaksın
- Melez
- Uğur Böceği
- Savaştan Sonra
- Görevimiz Tatil
- Beni Adınla Çağır
- Alem-i Cin
- Samson
- The Florida Project
- All the Money in the World
- Tavşan Peter
- Hadi Be Oğlum
- Black Panther
- Ben, Tonya
- Mutlu Canavar Ailesi
- Sofra Sırları
- Antep Fıstığı
- Kapıdaki Sır
- Suyun Sesi
- Güzel Adam Süreyya
- Özgürlüğün Elli Tonu
- Kayhan
- Cebimdeki Yabancı
- Paramparça
- En Karanlık Saat
- Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri
- Labirent: Son İsyan
- Ayı Kardeşler: Fantastik Dünyalar
- Ölümlü Dünya
- Sevgisiz
- Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?
- Coco
- The Post
- Deliha 2
- Daha
- Bobi: Dikenlerin Gücü Adına!
- Loving Vincent
- Aile Arasında
Son Haberler
-
Madonna yeniden yönetmen koltuğunda!
Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.
-
37. İstanbul Film Festivali baharı yeniliklerle karşılıyor
Bu yıl 6-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festival programı açıklandı.
-
Siyad: En iyi film Koca Dünya dedi
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ödülleri belli oldu.
-
Stephen Hawking hayatını kaybetti
Ünlü İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörünün hayat hikayesinin anlatıldığı film Theory of Everything, 2015'te vizyona girmişti.