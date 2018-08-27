Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>  Sinema Haberleri
27 Ağustos 2018 08:37

Farah Zeynep Abdullah IMDb listesinde

Genç oyuncu Farah Zeynep Abdullah, IMDb'de en yüksek seviyeye ulaşan ilk Türk oyuncu olarak rekor kırdı.


Dünyanın en büyük sinema veri tabanı Internet Movie Database'in (IMDb) "Starmetre" listesinde Farah Zeynep Abdullah bir Türk oyuncunun elde ettiği en yüksek dereceye sahip oldu. IMDb, her ay ismi en çok aranan ve forumlarda hakkında en çok konuşulan oyuncuların listesini yayınlıyor.Kullanıcı oylarıyla oluşturulan bu listenin Ağustos 2018 sonuçları yayınlandı. Buna göre Farah Zeynep Abdullah dünya sıralamasında 407’nci oldu.



Genç yıldız Öyle Bir Geçer Zaman ki, Kurt Seyit ve Şura ve Gülizar gibi dizilerde başrolde yer almıştı. Dünya çapındaki listeninilk beş sırasında ise Debby Ryan, Ruby Rose, Lily James, Rebecca Ferguson ve Dallas Roberts var.


Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Mynet Sinema Haberlerini RSS ile takip edin.

    Vizyondaki Filmler

    Vizyondaki yeni filmler
    Vizyondaki eski filmler

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Son Haberler

    Tüm haberler için tıklayın
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir