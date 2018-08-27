Farah Zeynep Abdullah IMDb listesinde

Dünyanın en büyük sinema veri tabanı Internet Movie Database'in (IMDb) "Starmetre" listesinde Farah Zeynep Abdullah bir Türk oyuncunun elde ettiği en yüksek dereceye sahip oldu. IMDb, her ay ismi en çok aranan ve forumlarda hakkında en çok konuşulan oyuncuların listesini yayınlıyor.Kullanıcı oylarıyla oluşturulan bu listenin Ağustos 2018 sonuçları yayınlandı. Buna göre Farah Zeynep Abdullah dünya sıralamasında 407’nci oldu.

Genç yıldız Öyle Bir Geçer Zaman ki, Kurt Seyit ve Şura ve Gülizar gibi dizilerde başrolde yer almıştı. Dünya çapındaki listeninilk beş sırasında ise Debby Ryan, Ruby Rose, Lily James, Rebecca Ferguson ve Dallas Roberts var.