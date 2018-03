Farklı tarihi hikayelerden en iyi dönem dizileri

Birçok insan yaşamadığı eski dönemlerin hayatlarına ilgi duyar. Ancak tarih okumaktan ya da bu bilimle ilgili araştırma yakmaktan da pek zevk almaz. Sinema da insanların bu özlemini gidermek için bir çeşit zaman yolculuğu ile dönem filmlerini üretmeye başlamıştır. Peki ya günümüzde ciddi bir atılım yapan televizyon ekranları içinde bu dönemsel yapımlar ne kadar yer tutar? TV'deki dönem dizilerini merak edenler için işte karşınızda dünyanın çok farklı coğrafyalarından tarih hikayeleri.





Spartacus (2010-2013)

Seyircileri televizyon ekranlarındaki eğlenceden Roma'nın gladyatör alanlarına taşıyan yapım Spartacus isimli bir mahkumun özgürlük hikayesini anlatıyor. Spartacus'un öyküsü sinema ve televizyon alanında birçok yapıma konu olurken 19..'de sinema tarihinin en önemli yönetmeni Stanley Kubrick, Kirk Douglas'tan bir "Spartacus" yaratmıştı. Ancak bu dizi Spartacus'u ve etrafındaki birçok kişiyi modern bir çekicilikle ekranlara yansıtmıştı. Bir mahkum alayının savaştıkları arena kumu adeta kan temalı bir podyuma dönüşmüştü. İnsanın en derin duygularına bu şekilde bir dönem hikayesi ile anlatan yapım da unutulmaz dizilerin arasına girmiştir.

Uzak çağları egzotik olarak gören televizyon izleyicisi için bir başka ilgi çekici dizi de 8. yüzyılın İskandinavya'sında geçiyor. Çocukluğumuzun çizgi filmlerinden tanıdığımız Vikingler bu sefer daha sert ve acımasız karakterler olarak karşımıza çıkıyor. Uzun sakalların ve iri gövdelerin çarpıştığı dizi hem tarih meraklıları için hem de televizyonda "klas" yapımlar izlemekten zevk alanlar için son dönemlerin vazgeçilmezi oluyor. Vikinglerin geniş denizlerde yaptığı keşifler onların kültürlerini tanımamız için bize büyük imkanlar sunuyor. Ve tabi ki yine Spartacus'te olduğu gibi sert denizcilerin güverteleri bir nevi podyum biçimini alıyor.Spartacus'ten farklı olarak ama aynı coğrafyada geçen Rome, yalnızca iki sezon sürmesine rağmen en az listenin öteki filmleri kadar hayran kitlesine ulaşmıştır. Roma'da Sezar dönemine odaklanan dizi kamerasını yine arenalardaki gladyatör savaşlarına çevirse de kraliyet öykülerini de ciddi şekilde seyirciye anlatmaktadır. Bir mini dizi olmasının yanı sıra bir saati bulan süreleri ile uzun soluklu bir yapım atmosferine bürünen Rome, ilk sezonunda Sezar'ın Galya ve Mısır'daki mücadelelerine odaklanırken ikinci sezonunda Sezar sonrası Roma'nın kendi içindeki güç mücadelesine yönelir. Bu şekilde bir imparatorluğun hem iç hem de dış politikasına dair görüntüleri seyirci ile buluşturmuş olur.Karındeşen Jack'in hikayesini duymuşsunuzdur. En azından bu caninin lakabı bir yerlerden kulağınıza çalınmıştır. Onlarca kişiyi öldürüp yakalanamayan hatta kimliği bile tespit edilemeyen bu adamın ardında bıraktığı etki Londra'da hatta tüm İngiltere'de hissedilmektedir. Ripper Street dizisi ise tam da bu seri katilin işlediği cinayetlerin sonrasındaki dönemde geçmektedir. Dünya 19. yy. sonuna gelirken Londra'nın varoşlarından Whitecapel semtindeki polis ekibi hala bu cinayetlerin peşindedir.Senelerce kovboy filmlerinde gördüğümüz Vahşi Batı'nın çölleri, henüz eli silahlı canilerin cirit attığı mekanlara dönüşmemiştir. Kızılderililer hala Amerika'nın asıl sahipleridir. Ancak Avrupalı gezginlerinin akınları, yavaş yavaş rotayı "Yeni Dünya"ya çevirmiştir. Beyaz halkın işgali, Afrikalı kölelerin gemilerle getirilmesi ve gerçek toprak sahibi Kızılderililerin arasında 19. yy. başında geçen olaylar dizinin konusunu oluşturuyor. Listenin bir önceki başlığında gördüğümiz gibi Into the West de bir mini TV dizisidir. Sadece 6 bölüm sürmesine rağmen her bölümün 90 dakikadan oluşması bir diziden çok seri film duygusunu seyircilere hissettirmektedir. Ayrıca son dönemlerin en önemli yapımcı ve yönetmenlerinden Steven Spielberg'in yaratıcılığında gelişmesi de seyircileri diziye çeken başka bir etkendir.Geçen yılın en beklenen yapımlarından olan Tut, sinema ve televizyonların ara sıra eğildiği ancak çoğu zaman başarılı yapımlar çıkaramadığı bir coğrafyaya Mısır firavunlarının dönemine odaklanıyor. Henüz seyircileri tatmin eden bir "Mısır" filmi veya dizisi ile buluşamasak da Tut, bu yokluğu biraz dindirecek bir yapım. İlk olarak 6 bölüm halinde çıkarılması planlanan dizi daha sonra üçe bölünerek Amerika'da 19, 20 ve 21 Temmuz 2015 tarihlerinde yayınlanıp bitirildi. Bu yönüyle mini dizi-televizyon filmi biçimi arasında kalan Tut, babasının ölmesi ile "Tanrı imparatorluk" görevini alan Tutankamon'un yaşamına odaklanıyor. Zor bir dönemde başa geçen genç firavun Ben Kingsley'in canlandırdığı akıl hocanın yardımı ile ayakta durmaya çalışır.AHMET TOĞAÇ