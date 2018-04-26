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Sinema>  Sinema Haberleri
26 Nisan 2018 11:22

Fast and Furious animasyon olarak da geliyor desek?

Aksiyon serisi Fast & Furious, Netflix ve Dreamworks Animation ortaklığıyla animasyon dünyasına transfer oluyor.


Sekiz sezon devam etmiş ve devamı da gelecek gibi gözüken sinema dünyasının uzun soluklu aksiyon serilerinden Hızlı ve Öfkeli / Fast & Furious, şimdi de çizgi dünyada yerini bulacak.


Projenin yapımcı koltuğunda Vin Diesel’in de oturacağı seri için Dreamworks Animation’ın başkanı Margie Cohn, “Hikayenin farklı bir yönden devamına imza atacağımız bu yapım için son derece heyecanlıyız.” dedi.


Henüz adı belli olmayan animasyon film, Vin Diesel’in canlandırdığı Dom karakterinin yeğeni Tony Toretto’nun hükümet tarafından özel bir grup yarışçının arasına yerleştirilme hikayesine odaklanacak gibi gözüküyor.

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