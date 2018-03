8 Haziran 2016 00:49 Fast and Furious'tan kamera arkası görüntüleri Serinin yönetmeni filmin kamera arkası fotoğraflarını şahsi sosyal medya hesabından paylaştı.

Fast and Furious serisinin sekizinci filmi olacak "Fast 8"in çekimlerine başlandığını biliyorduk. Hem hız tutkunları hem de sinemadaki aksiyon sevdalıları için son birkaç yılın değişilmez yapımı olan bu serinin son filmini heyecanla bekliyoruz.







Bu beklenen filmin yönetmeni F. Gary Gray Instagram'dan hayranları heyecanlandıracak fotoğraflar paylaştı. Bu görüntüler kamera arkasına dair çeşitli şeyler yer alıyordu. Fotoğraf nihayetinde film içinde yer alacak bazı araçlar hakkında da fikir sahibi olmamıza olanak sağlıyor.







Serinin genellikle hangi arabalarla ve nerede çekileceği şu zamana kadar hayranların ilk merak ettiği şey olmuştur. Atlanta'daki sette çekilen film, Küba dahil bir çok lokasyonda da çekimlerini devam ettiriyor. Hatta bu yönüyle de Küba'da çekilen ilk Amerikan filmi özelliğine sahip.







Ancak paylaşılan fotoğraflardan film içindeki herhangi bir olayı çözümlememiz mümkün değil, zaten oyuncular bile neredeyse görünmüyor. Yine de bu kareler bize aksiyonun dozajını göstermesi açısından yararlı.







Yönetmen tarafından yayınlanan bu görüntülerin yanısıra birkaç video'yu da yine Instagram hesabından paylaştı. Neredeyse "uçan" arabalar, büyük gürültü ile patlamalar ve daha neler neler. Büyük bir aksiyon bombardımanı herhalde bizi bekliyor.







Fast and Furious'un sosyal medya paylaşımlarında genellikle Vin Diesel ön plana çıkarken bu sefer yönetmen Gray, bulunduğu konum gereği edindiği fotoğraflar onun önüne geçti. Serinin yapım şirketi filmin 9. ve 10. bölümlerini çekeceğini duyurmamışken Diesel, resmi sosyal medya hesabından hayranlarına bilgiyi vermişti.







Bir süre önce de yine paylaştığı bir fotoğraf aracılığıyla 7. film öncesi bir trafik kazasında hayatını kaybeden Paul Walker'ı yad etmişti. Her ne kadar Walker'ı bir daha göremeyecek olsak da serinin geri kalanında onu hissedeceğimize hiç şüphe yok.







AHMET TOĞAÇ