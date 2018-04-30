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Sinema>  Sinema Haberleri
30 Nisan 2018 10:18

Fatih Akın'a iki ödül!

Yönetmen Paramparça filmiyle En İyi Film dalında Gümüş Lola, En İyi Senaryo dalında da Altın Lola kazandı.



Alman Film Ödülleri, Berlin’de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Yönetmenliğini Emily Atef’in yaptığı, ünlü Alman aktris Romy Schneider’in hayatından bir kesit anlatan 3 Tage in Quiberon (Quiberon’da 3 Gün) adlı film, tam yedi dalda Altın Lola kazandı.


Yönetmenliğini Fatih Akın’ın yaptığı Aus dem Nichts (Paramparça) adlı film ise En İyi Film dalında Gümüş Lola’ya layık görüldü. Başrollerini Diane Kruger ve Numan Acar’ın paylaştığı film, Nasyonal Sosyalist Yeraltı terör örgütünün işlediği cinayetlerden yola çıkarak, Hamburg’da Neonazi bir çiftin düzenlediği bombalı saldırı sonucu Kürt olan eşini ve oğlunu kaybeden bir Alman kadının hikâyesini anlatıyor.


Senaryosunu Fatih Akın ile Hark Bohm’un yazdığı Paramparça, En İyi Senaryo dalında ise Altın Lola ödülü kazandı. Kutluyoruz.


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