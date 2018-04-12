Akıbeti belli olmayan Batgirl projesi için olumlu haberler geldi.

Sabahattin Ali'nin çok satan eseri Kürk Mantolu Madonna'nın sinema uyarlaması bu yıl içerisinde çekilecek.

Proje, romanda Raif Efendi'nin aşık olduğu Maria Puder'i canlandıracak oyuncu adayları arasında Marion Cotillard, Beren Saat gibi isimlerin yer almasıyla gündemde idi.

Ay Yapım'ın bir süre önce haklarını satın aldığı ünlü edebiyat eseri Kürk Mantolu Madonna'nın filminin bu yıl içerisinde nihayet çekilmesi planlanıyor.Ay Yapım'ın patronu Kerem Çatay'ın açıklamasına göre filmin çekimlerine bu yıl içerisinde başlanıyor.

12 Nisan 2018 10:41 Fatih Akın'dan Kürk Mantolu Madonna uyarlaması! Sabahattin Ali'nin çok satan eseri Kürk Mantolu Madonna'nın sinema uyarlaması bu yıl içerisinde çekilecek.

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