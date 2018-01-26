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26 Ocak 2018 10:11

Fatih Akın'ın Ödüllü filmi Paramparça'dan Türkçe altyazılı fragman

Fatih Akın'ın Oscar'dan kıl payı dönen ve Altın Küre alan filmi Paramparça 2 Şubat'ta Türkiye'de vizyona giriyor. İşte filmin altyazılı fragmanı

Paramparça, eşi Nuri (Numan Acar) ve 6 yaşında oğlunu bir patlamada kaybeden Katja'nın (Diane Kruger) hikâyesini anlatıyor. Tüm hayatı alt üst olan Katja'nın tek isteği, bu terör saldırısını kimlerin neden yaptığını öğrenmektir. Saldırının ırkçı motifleri en başta göz ardı edilse de, ortaya çıkan deliller Neo-Nazi bağlantılarına işaret eder. Fakat mahkeme delilleri yetersiz bulup zanlılara ceza vermeyince Katja'nın yası, öfke ve intikam duygusuna dönüşmeye başlar. Hayatına dair her şeyi yaşadığı kayıpla birlikte arkasında bırakan Katja, kendi adaletini sağlamak adına yollara düşer.


Fatih Akın ile Diane Kruger'i bir araya getiren Paramparça (In The Fade), prömiyerini Cannes'da yapmış, Altın Küre'den En İyi Yabancı Film ödülüyle dönmüştü.Fatih Akın’ın senaryosunu yazdığı ve Kruger’a Numan Acar, Denis Moschitto ve Samia Muriel Chancrin gibi isimlerin eşlik ettiği filmden kısa bir fragman daha yayınlandı.

Fragmana buradan ulaşabilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=55&v=F2kK9i5BXzo

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