Fatmagül’ün hikayesi Almanya’da







Vedat Türkali’nin romanından Ay Yapım’ın yapımcılığıyla televizyona taşınan Fatmagül’ün Suçu Ne, yayınlandığı dönemde Türkiye’de büyük ilgi uyandırmıştı. Bir genç kızın aynı gece üç erkeğin tecavüzü ardından hayatının değişiminin anlatıldığı dizinin başrollerini Beren Saat ve Engin Akyürek üstlenmişti. Dizi, bittikten sonra bile uzunca bir süre konuşulmuştu.









Fatmagül’ün Suçu Ne, yalnızca Türkiye’de değil, yurt dışında da büyük bir başarı sağladı. Özellikle Latin Amerika ülkelerinin yoğun ilgisini gören dizi, birçok ülkede dublajlı olarak yayınlanarak Türk yapımlarının daha çok tanınmasını sağlamıştı.



Şimdilerde ise bu öykünün yeniden yapımları gündemde. Fatmagül’ün Suçu Ne’nin yayın haklarını satın alan Münih merkezli Bantry Bay, öyküyü Almanya’da yaşayan Türkler üzerinden anlatacak yeni bir yapımla anlatacak. Bu uyarlama, dizinin Avrupa’daki ilk büyük başarısı. Anlaşmanın aracılığını üstlenen Eccho Rights şirketinden Frederik af Malmborg “Fatmagül, bitmiş bir yapım olarak başarısını dünya çapında kanıtladı. Bu dizinin ilk yeniden yapımını açıklamaktan mutluluk duyuyoruz” diyor. Yapımcı şirket Bantry Bay ve Eccho Rights, bu yeniden çevrime oldukça güveniyor.



Şimdilerde ise bu öykünün yeniden yapımları gündemde. Fatmagül’ün Suçu Ne’nin yayın haklarını satın alan Münih merkezli Bantry Bay, öyküyü Almanya’da yaşayan Türkler üzerinden anlatacak yeni bir yapımla anlatacak. Bu uyarlama, dizinin Avrupa’daki ilk büyük başarısı. Anlaşmanın aracılığını üstlenen Eccho Rights şirketinden Frederik af Malmborg “Fatmagül, bitmiş bir yapım olarak başarısını dünya çapında kanıtladı. Bu dizinin ilk yeniden yapımını açıklamaktan mutluluk duyuyoruz” diyor. Yapımcı şirket Bantry Bay ve Eccho Rights, bu yeniden çevrime oldukça güveniyor.



Bununla birlikte Eccho Rights, dünya çapında birçok yapımcı firmayla Fatmagül’ün yeniden yapımlarıyla ilgili görüştüğünü ve anlaşmaların yakın olduğunu da açıkladı. Eccho Rights, Erkan Can, Berrak Tüzünataç ve Nehir Erdoğan’ın başrollerini üstlendiği "Son" dizisini de bir Hollandalı şirkete satarak adaptasyon hazırlıklarına başlamasını geçtiğimiz Nisan ayında sağlamıştı.



Fatmagül’ün Suçu Ne dizisinin Almanya versiyonu büyük bir merakla bekleniyor.



