Ferzan Özpetek imzalı Napoli’nin Sırrı filminden teaser

En son İstanbul Kırmızısı (Rosso İstanbul) filmiyle seyircinin karşısına çıkan Ferzan Özpetek İtalyanca çektiği son filmi (Napoli’nin Sırrı) Napoli Velata filminden Türkçe altyazılı tanıtım fragmanı yayımlandı. İtalya’da Aralık 2017’de vizyona giren film, İtalya’nın Oscar’ı olarak bilinen David di Donatello Ödülleri’nde ise tam 11 dalda adaylık elde ederken En İyi Sinematografi ve En İyi Yapım Tasarım dallarında ödülü kucaklamıştı.

Senaryosunu Ferzan Özpetek, Gianni Romoli ve Valia Santella‘nın birlikte yazdığı Napoli’nin Sırrı’nda başroldeki Giovanna Mezzogiorno ve Alessandro Borghi‘nin yanı sıra Anna Bonaiuto, Peppe Barra, Biagio Forestieri, Luisa Ranieri, Maria Pia Calzone, Carmine Recanogibi isimler yer alıyor. Film, bir kadının hayatına giren beklenmedik bir aşk ve işlenen bir şiddet suçu arasında sıkışıp kalmasını konu ediniyor.

Ferzan Özpetek imzalı Napoli’nin Sırrı (Napoli Velata) ile 26 Ekim’de vizyona girmeye hazırlanıyor.