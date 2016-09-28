Ferzan Özpetek İtalya’da evlendi

Hamam, Davetsiz Misafir, Harem Suare ve Karşı Pencere gibi filmleriyle tanınan Ferzan Özpetek, uzun süredir birlikte olduğu erkek arkadaşı Simone Ponteselli’yle İtalya’da evlendi. İtalya’nın haftalık magazin dergisi Chi’ye göre çift, 15 kadar yakın dostunun katıldığı sade bir törenle Roma Belediyesi’nde hayatlarını birleştirdi.







Çok uzun zamandır İtalya’da yaşayan yönetmen, orada filmler çekmeye devam ediyordu. Bununla birlikte yazdığı kitaplarda da Simone Ponteselli’ye atıflarda bulunuyord. Hatta Sen Benim Hayatımsın isimli kitabını, Sİmone Pontiselli’ye atfetmişti. Çiftin nikahına gazetecilerin girmemesi için önlem alınmış. Chi dergisi, nikahtan detayları bugün yayınlanacak baskısında vereceğini açıkladı.