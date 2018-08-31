Ferzan Özpetek ve Cem Yılmaz’a Yaşam Boyu Başarı Ödülü

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 55’incisi gerçekleştirilecek Uluslararası Antalya Film Festivali programı, Festival Başkanı ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kültür Ve Turzim Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz, Artistik Direktör Mirsad Purivatra, Sanat Direktörü Mike Downey ve Film Forum Direktörü Zeynep Atakan’ın katıldığı basın toplantısıyla açıklandı.

29 Eylül - 5 Ekim tarihleri arasında 55 filmin yer aldığı zengin bir programla 55. kez sinemaseverleri selamlamaya hazırlanan sürprizlerle dolu festival programında dünyanın kalbindeki yönetmen Ferzan Özpetek ile bu yıl sinemada 20. yılını kutlayan Cem Yılmaz’a ‘Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ takdim edilecek.

Bu yılki Onur Ödülleri’nin Macaristanlı usta yönetmen Bela Tarr, Itır Esen ve Ömer Vargı’ya verileceği festival, iki Oscar ödüllü İranlı yönetmen Asghar Farhadi’nin de katılacağı ‘Everbody Knows/Herkes Biliyor’ filmimin Türkiye prömiyeriyle açılacak.

Türk sinemasına önemli katkılarda bulunan Antalya Film Forum, 4 yıldır olduğu gibi bu yıl da foruma seçilen 50 ulusal projenin yapımcı ve yönetmenlerini dünya profesyonelleriyle buluşturmaya devam edecek. Bu yıldan başlayarak festival programına eklenen ‘Türkiye Panoraması’ bölümünde ise temelleri Forum’da atılan, çoğu ulusal ve uluslararası film festivallerine seçilmiş; ödül almış Türk filmleri olmak üzere Türkiye yapımı filmler gösterilecek.

‘DAHA FAZLA YARIŞMA YAPILSIN, İTİRAZIMIZ YOK’

Antalya’yı küresel sinema endüstrisinin merkezlerinden biri haline getirmek, Türk sinemasının dünyaya açılımı desteklemek, sanat değeri yüksek ve nitelikli filmleri sinemaseverlerle buluşturmak için geçen yıl ‘Ulusal’ ve ‘Uluslararası’ kategori birleştirilmişti.

Festivalle ilgili büyük değişimi geçen yıl başlattıklarını belirten Antalya Büyükşehir Başkanı Menderes Türel, festivalin Türkiye film endüstrisinin gelişmesi ve uluslararası alanda rekabet gücüne katkı sağlaması için çok önemli adımlar atmaya devam ettiklerini ifade etti.

Değişimin başladığını ve değişimin devam edeceğini söylediklerinde sinema alanında çalışmalar yapan bazı STK yöneticilerine Antalya’nın yapmak istediği atılımı anlatmakta güçlük çektiklerini belirten Türel sözlerini şöyle sürdürdü: ‘Öyle ki ulusal bağımızı uluslararası bir vizyonla besleyecek bir vizyonla ilerlerken, festivale gelecek uluslararası konuklara "gelmeyin" mektupları gönderildiğini üzülerek öğrendik. Alternatif yarışmalarla farklı algılar oluşturulmak istendi. Bunlar kuşkusuz Antalya için değil özünde sinemamız için yıpratıcı. Daha fazla da yarışma olabilir, yapılsın da. Bunlara bir itirazımız yok ancak önemli olan neyin ne için yapıldığıdır. Antalya'nın, sinemamızın dünyaya açılan en güçlü uluslararası limanı olması hedefimizi anlatmak için bir kez daha altını çiziyorum ki, sinemamızı desteklemek Antalya'nın en temel ve tartışmasız misyonudur.’

TÜRKİYE SİNEMA ENDÜSTRİSİ ÖDÜLLERİ GELİYOR

Bu misyon doğrultusunda Antalya’nın uluslararası dünyada verilen sektör ödüllerinin Türkiye’de verilmesine öncülük edeceğini söyleyen Türel, gelecek yıldan itibaren festivalde ‘Türkiye Sinema Endüstrisi Ödülleri’ verileceğini açıkladı. Türel ‘Amerika'nın OSCAR, İngiltere'nin BAFTA, İtalya'nın DONATELLO, Fransa'nın SEZAR, Arjantin'nin MARTİN FİERRO, Japonya'nın JAPANESE, Kore'nin DAEJONG ödülleri gibi Türk üretimlerini de ödüllendireceğiz. Bu yıl vizyona girmiş tüm filmlerin yanı sıra festivallerde gösterilen bağımsız filmler de ‘Türkiye Sinema Endüstrisi Ödülleri’nde değerlendirilecek’ diye konuştu. Yapımcı, yönetmen, oyuncu, müzisyen, sanat yönetmeni, ışıkçı, sesçi, montajcı, efekt, renk düzeltme, ses tasarımı gibi sektördeki herkesin ödüllendirilmesini önemsediklerini ifade eden Türel, Türkiye Sinema Endüstrisi Ödülleri’nin çok önemli bir boşluğu dolduracağını söyledi.

Değerlendirmenin, uluslararası örneklerde olduğu gibi, bilgisayar sistemi ve özel bir yazılım ile yapılacağını belirten Türel ‘Bu değerlendirmeye katılacaklar, sinema sektörünün yanı sıra sinemayı besleyen plastik sanatlar, edebiyat, müzik sektörü, üniversitelerde bu alanda çalışanlar, yazarlar gibi farklı sektörlerden alanlarında uzman kişilerin de içinde olabileceği çok geniş katılımlı bir jüriyi oluşturacak. Türkiye Sinema Endüstri Ödülleri için arkadaşlarımız uzun zamandır sektörün önde gelenleri ile istişare içinde çalışıyorlar. Ön çalışmalar tamamlandığında sizlerle paylaşacağız’ diye konuştu.

SİNEMA İÇİN TARİHİ BİR ADIM

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz da, Türkiye Sinema Endüstrisi Ödülleri’nin Türkiye’nin Oscarları olacağını ifade etti. Türk sinema endüstrisi adına tarihi bir ana tanıklık edildiğini ifade eden Erkin Yılmaz, ödüllerin tüm sinema sektörünü tüm renkleriyle kucaklayacağını ifade etti.

Artistik Direktör Mirsad Purivatra, Türkiye’nin 4 milyon mülteciye kucak açtığını, Uluslararası Antalya Film Festivali’nde de bu doğrultuda ‘İNSAN’ odaklı bir çerçeve sunacaklarını belirtirken, Sanat Direktörü Mike Downey ise festivale İspanya, İtalya, İran, İngiltere, Brezilya başta olmak üzere 26 ülkeden başvurular olduğunu, Uluslararası Antalya Film Festivali’nin kültürlerin, ideolojilerin ve felsefelerin birleştiği bir festival olmaya devam edeceğini belirtti.

FİLM FORUM’A REKOR BAŞVURU

Türk sinemasına önemli katkılarda bulunan Antalya Film Forum’un direktörü Zeynep Atakan ise her yıl önemli başarı öykülerine imza attıklarına dikkat çekti. Bu yıl Antalya Film Forum’un 5’incisi gerçekleştireceklerini ifade eden Zeynep Atakan ‘İki platformla başladığımız, 6 platformla devam ettiğimiz Antalya Film Forum’un Türkiye sinemasında önemli bir yeri var. Her yıl büyük başarı öykülerine imza atıyoruz. Temeli Forum’da atılan projeler Dünya Prömiyerleri’ni yapıyor. Bu yıl 200’ün üzerinde başvuru aldık. Bela Tarr gibi usta bir ismin gençlerle film atölyesi yapması çok önemli. Oscarlı iki yönetmenle daha master class’lar düzenleyeceğiz’ diye konuştu.

Uluslararası Yarışma Jürisi

Başkanlığını, geçtiğimiz yıl "Melekler Beyaz Giyer" filmiyle Altın Portakal ödülü sahibi Yönetmen Vivian Qu'nun yapacağı Uluslararası Yarışma Jürisinde ödüllü İtalyan yazar ve senaristMaurizio Braucci, Romen yeni dalga sinemasının öncülerinden FIPRESCI ödüllü yapımcı/ yönetmen Calin Peter Netzer, Doha Tribeca Film Festivali Kültür ve Sosyal İçerik direktörlüğünü yapan Fatma El Remaihi ve ülkemizi ulusal ve uluslararası alanda temsil eden oyuncu Belçim Bilgin yer alıyor.

Uluslararası yarışmaya yoğun başvuru

3-24 Ağustos tarihleri arasında duyurulan ‘Uluslararası Yarışma’ bölümüne Türkiye, Rusya, Çin, İran, Lübnan, Ukrayna, Almanya, İngiltere, İrlanda, İtalya, İspanya, Litvanya, Macaristan, Brezilya, Arjantin başta olmak üzere toplam 26 ülkeden gelen 84 başvurudan yapılan seçkiler de yarışma ve gösterim programlarına dahil edildi. Antalya Film Forum, 50 ulusal projenin yapımcı ve yönetmenlerini dünya profesyonelleri ile buluşturuyor. Uluslararası başarıları ile bilinen yapımcı Zeynep Atakan'ın direktörlüğünü gerçekleştirdiği Antalya Film Forum, 200 başvuru arasından seçtiği 50 projenin dünya profesyonelleri ile geliştirilmesi için bu yıl da verimli bir platform olmayı sürdürüyor. Avrupa’daki en önemli endüstri etkinliklerinden biri haline gelen ve geçtiğimiz 4 yıl içerisinde dünya prömiyerlerini saygın festivallerde yapan pek çok projeye destek olan “Antalya Film Forum” projelere olan maddi desteği artırarak sürdürüyor. Sinemamızın üç dalında da; uzun metraj kurgu, belgesel ve kısa film projelerinin senaryo aşamasından yapım aşamasına (work in progress) ve hatta yapımcılarını arayan projeler bağlamında değerlendirilerek ödüllendirildiği Antalya Film Forum, dört gün boyunca dünya sinema ustalarının söyleşileri, paneller ve ‘Ustalık Sınıfı’ etkinlikleriyle Festivale katılan izleyiciye zengin bir sinema laboratuvarı sunuyor.

Tüm filmler Türkiye prömiyerini yapacak

Uluslararası Antalya Film Festivali'nin Sanat Direktörlüğünü Avrupa Film Akademisi Başkan Yardımcısı ve uluslararası alanda pek çok başarılı filmin yapımcısı olan Mike Downey, Sanat Danışmanlığını ise Saraybosna Film Festivali Direktörü Mirsad Purivatra üstleniyor.

Türk sinemasını daha ileriye götürmek, nitelikli üretimleri uluslararası bir jüri değerlendirmesine sunmak amacıyla geçtiğimiz yıllarda birleştirilen uluslararası ve ulusal yarışma programının Artistik Direktörlüğü’nü üstlenen Mike Downey, Antalya halkının "iyinin en iyisini" görmeye layık olduğunu söyledi.Bu yılın seçkisini hazırlarken "dünyanın yaşadığı küresel sorunların yansımalarının en iyi görüldüğü sanat alanının sinema olduğu gerçeğinden hareketle, bu yıl filmlerde nerdeyse ortak bir tema olarak kendini gösteren göç, mültecilik ve ötekileştirme konularını işleyen film seçkisinden yola çıktıklarını’’ ifade eden Mike Downey, Uluslararası Antalya Film Festivali'nin çerçevesini de "insan" odaklı olarak çizdiklerini belirtti. Bu bağlamda dünyanın farklı ülkelerinde yaşanan ortak sorunları tema alan hikayeleri "Çağdaş Masallar" alt başlığıyla sinemaseverlere sunacak olan 55. Uluslararası Antalya Film Festivali, yarışmalı bölümde dünya ve Türk sinemasından oluşan bir seçki ağırlayacak. Bu seçkide olan tüm filmler, aynı zamanda Türkiye prömiyerini yapacak.

Bir Festival Klasiği: Kortej

Uluslararası Antalya Film Festivali'nin adıyla özdeşleşmiş bir etkinlik olan geleneksel kortej, bu yıl da yerli yabancı seçkin konuklarını Antalya halkıyla buluşturacak.

Cam Piramit önünden başlayacak kortej, Yüzüncü Yıl, Anafartalar (Güllük) Caddesi, Cumhuriyet Meydanı güzergahı üzerinden devam edip, Işıklar Caddesi’nden sonra Fevzi Çakmak Caddesi’nde son bulacak. 6 kilometrelik kortejde festivalle yaşıt klasik otomobiller, kortej TIR’ları, gezi otobüsleri ve festival temalı, özel tasarımlı araç yer alacak. Festival bando takımı, DJ performansı ve ünlü film karakterlerinin maskotlarıyla renklenecek kortej, 2 saat süresince Antalya’da festival havası estirecek. Kortejin ardından yıldızlar, açılışın düzenleneceği Cam Piramit'e geçecek.

Sinema Çocuklarla Güzel

Festivali çocuklar için en güzel kılan, sinemayı ayaklarına kadar getiren Festival TIR'larıdır mutlaka. Festivalden bir hafta önce Doğu ve Batı istikametinde belirlenmiş noktalara seyahat edecek 2 tam sinema donanımlı Festival TIR'ı, okul ve parklarda toplam 12 mecrada çocuklar ve ailelerle buluşarak onları dünya sinemasının çocuk kahramanlarıyla tanıştıracak.