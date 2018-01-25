Filmin Hindistan'da bir Hint kraliçesiyle Müslüman bir hükümdarın aşk hikayesini anlattığını düşündükleri için Hintliler sokaklara döküldü

Ay Yapım imzalı internet dizisi hakkında merakla beklenen karar alındı. Final tarihi belli oldu. ‘Fİ’ 3 bölüm sonra bitiyor. Oysa yola çıkarken 4 sezon süreceği söylenmişti.

Dizinin hayranlarına kötü haber geldi.Mehmet Günsür, Berrak Tüzünataç, Serenay Sarıkaya, Ozan Güven ve Büşra Develi’nin başrolünde olduğu Fi dizisi beklenen tarihten önce bitirilecek. Aynı adlı kitaptan uyarlanan Fi'nin romanın konusundan saptığı gerekçesiyle kitabın yazarı Azra Kohen Geçtiğimiz Aralık'ta şöyle demişti: ''Birinci sezonda ilk kitabımın ilk bölümüne bağlı kalındı. Sonra bambaşka bir hikaye anlatılmaya başlandı. Ay Yapım ile konuşacağım. Devam etmenin manası yok”

25 Ocak 2018 09:55 Fi dizisi hayranlarına kötü haber! Final çok yakın... Fi dizisinin bitiş tarihi belli oldu. Puhutv bu konuda açıklama yaptı.

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