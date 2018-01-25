Fi dizisi hayranlarına kötü haber! Final çok yakın...

Dizinin hayranlarına kötü haber geldi.Mehmet Günsür, Berrak Tüzünataç, Serenay Sarıkaya, Ozan Güven ve Büşra Develi’nin başrolünde olduğu Fi dizisi beklenen tarihten önce bitirilecek. Aynı adlı kitaptan uyarlanan Fi'nin romanın konusundan saptığı gerekçesiyle kitabın yazarı Azra Kohen Geçtiğimiz Aralık'ta şöyle demişti: ''Birinci sezonda ilk kitabımın ilk bölümüne bağlı kalındı. Sonra bambaşka bir hikaye anlatılmaya başlandı. Ay Yapım ile konuşacağım. Devam etmenin manası yok”
Ay Yapım imzalı internet dizisi hakkında merakla beklenen karar alındı. Final tarihi belli oldu. ‘Fİ’ 3 bölüm sonra bitiyor. Oysa yola çıkarken 4 sezon süreceği söylenmişti.