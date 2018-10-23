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Sinema>  Sinema Haberleri
23 Ekim 2018 14:09

Filistin yapımı filme Türk başrol

Genç oyuncu Mustafa Yabaş, Filistin yapımı filmde başrolü üstlenecek.


Yakışıklığı ile yapımcıların dikkatini çeken ve iş dünyasındaki kariyerini oyunculukla pekiştiren Mustafa Yabaş, Filistin tarihinin çekilecek olan ilk yerli uzun metraj sinema filminde başrol oynayacak.


Geçtiğimiz günlerde deneme çekimleri gerçekleştirilen yapımda başrol oynayacak olan genç oyuncu, polisiye gerilim tarzında çekilecek olan filmde gözü pek bir Türk polisi canlandıracak. Çekimlerine kasım ayının ortasında başlanacak film için tam anlamıyla kampa girenYabaş, ismi ve diğer oyuncu kadrosu şimdilik sır gibi saklanan yapımla tüm dikkatleri üzerine çekecek.


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