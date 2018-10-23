Filistin yapımı filme Türk başrol

Yakışıklığı ile yapımcıların dikkatini çeken ve iş dünyasındaki kariyerini oyunculukla pekiştiren Mustafa Yabaş, Filistin tarihinin çekilecek olan ilk yerli uzun metraj sinema filminde başrol oynayacak.

Geçtiğimiz günlerde deneme çekimleri gerçekleştirilen yapımda başrol oynayacak olan genç oyuncu, polisiye gerilim tarzında çekilecek olan filmde gözü pek bir Türk polisi canlandıracak. Çekimlerine kasım ayının ortasında başlanacak film için tam anlamıyla kampa girenYabaş, ismi ve diğer oyuncu kadrosu şimdilik sır gibi saklanan yapımla tüm dikkatleri üzerine çekecek.