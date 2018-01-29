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29 Ocak 2018 11:57

Film Eleştirmenleri Birliği ödülleri sahiplerini buldu

2018 Londra Film Eleştirmenleri Birliği Ödülleri sahiplerini bulurken Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, gecenin kazananı oldu

Film Loverss'ın derlediği haberde, Londra Film Eleştirmenleri Birliği, 2017’nin en iyilerini ödüllendirdi.

Martin McDonagh’ın yönetmenliğini üstlendiği 7 Oscar adaylıklı Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, En İyi Film de dahil olmak üzere üç ödül kazanarak geceye damga vururken Akademi tarafından neredeyse görmezden gelinen The Florida Project‘in yönetmeni Sean Baker, En İyi Yönetmen Ödülü’ne layık görüldü. Call Me by Your Name ve Phantom Thread‘in birer ödül kazandığı gecede ise En İyi İngiliz filmi seçildi.
2018 Londra Film Eleştirmenleri Birliği Ödülleri
En İyi Film: Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
En İyi Yönetmen: Sean Baker – The Florida Project
En İyi Kadın Oyuncu: Frances McDormand – Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
En İyi Erkek Oyuncu: Timothée Chalamet – Call Me By Your Name
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Lesley Manville – Phantom Thread
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Hugh Grant – Paddington 2
En İyi Senarist: Martin McDonagh – Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
Yabancı Dilde En İyi Film: Elle
En İyi Belgeseli: I Am Not Your Negro
Teknik Başarı Ödülü: Dennis Gassner – Blade Runner 2049
En İyi İngiliz Filmi: Dunkirk
En İyi İngiliz Kadın Oyuncu: Sally Hawkins – The Shape of Water, Maudie ve Paddington 2
En İyi İngiliz Erkek Oyuncu: Daniel Kaluuya – Get Out
En İyi Çıkış Yapan İngiliz Film Yapımcısı: Francis Lee – God’s Own Country
En İyi İngiliz Genç Oyuncu: Harris Dickinson – Beach Rats
En İyi İngiliz Kısa Film: We Love Moses – Dionne Edwards
Dilys Powell Ödülü: Kate Winslet
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