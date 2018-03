Film kasetlerindeki gizli hazineler

VHS kasetleri aşama aşama piyasadan çekilmiş ve yerini, 1995’te başlayan DVD’lerle bırakmış olsa da, milyonlarca insan hala eski kasetlerine ellerinde tutunuyor. Belki onları nostalji için belki de VHS’de olan çoğu şeyin DVD versiyonu üretilmediği için saklıyorlardır. Eğer siz de çoğumuz gibiyseniz ve hala tavan arasında veya dolabınızda eski video kasetlerinizi saklıyorsanız, onları dışarı çıkarmanın ve koleksiyonunuz arasında saklı mücevherleriniz var mı diye bakmanın zamanı gelmiş olabilir. Belli VHS yayınları bugün acayip değerli olabilir. Eğer büyük paralar kazanmak istiyorsanız, aramanız gereken bazı VHS kasetlerine bakalım. Her ne kadar aşağıda bahsi geçen fiyatlar ve ürünler Amerikan alıcısı odaklı olsa da Türkiye’de VHS satışı ve koleksiyonu belli miktarlarda hayatını devam ettirmeye çalışan bir kademede.





Profesyonel güreş kasetleri

WCW, WWF, WWE, NWA ve diğer güreş federasyonlarının müsabakalarına hayransanız, topladığınız VHS kasetlerinin değeri bir yığın para olabilir. Örneğin Wrestlemania IV’nin mühürlenmiş bir kopyası 2016 Haziran’da 199.99 dolara satıldı. Diğer satıcılar, büyük çaptaki tüm koleksiyonlarını satarak para kazanma yolu buldular. Eğer hiç mühürlü veya bireysel “eski görünümünü muhafaza eden” kasetiniz yoksa bu yolu düşünmelisiniz. Bir eBay satıcısı, 171 VHS ve 78 DVD güreşi kasetlerinden oluşan koleksiyonunu, 1,500 dolar’a satmayı başardı.





Animasyon filmleri

eBay’de ne görürseniz görün, Beauty and the Beast kopyanız 30.000 dolar etmez. Ama en az bu kadar edebilecek bazı çocuk filmleri var. Eğer İspanyolca dublajlı Winnie the Pooh’un VHS kopyanız varsa, onu eBay’e koyun ve fiyatlara bakın. Winnie the Pooh: Valentine’s Day’in İspanyolca dublajlı bir versiyonuna bir açık arttırmada 56 teklif geldi ve 1,025 dolara satıldı. Diğer güzel bir fiyat da, eğer koleksiyonunuzda varsa, Thomas The Train kasetlerine ödenebilir. Thomas’ın kasetlerinin koleksiyonu eBay’de sürekli 100-175 dolar arası fiyata satılıyor.





Eski araba ya da motosiklet yarış kasetleri

Eğer motor sporlarının ya da eski otomobil/motosiklet “video dergileri”nin hayranıysanız, kasetlerle dolu kutularınızı dağıtmaya başlayın. Eski NASCAR ya da Formula 1’in VHS kasetlerinin her biri, 30-50 dolar arasına satılabilir. Bir eBay satıcısı, NASCAR yarışları koleksiyonunu 110 dolara satmayı başardı. Ki bunu, 1996’te televizyondan kendisi kaydetmiş. Başka bir satıcı, Dick Wallen’ın küçük yarışma serisi kasetleri koleksiyonunu 375 dolara satmış. Motosiklet hayranları, siz de Easyriders ya da Sturgis kasetlerinizi paraya çevirebilirsiniz.





Eski spor kasetleri

Spor kasetleri ve koleksiyonları bugün büyük paralar getirebilir. Özellikle DVD için hiç üretilmemiş yayınlarsa. Eğer siz kaykay ya da BMX sporları gibi “alternatif” sporlara düşkünseniz, bu sporlar 80’ler ve90’lara damgasını vurmuş VHS döneminin en popülerleridir. Bir eBay satıcısı, sadece 10 kaykay VHS kasetini satarak 300 dolara yakın para kazandı. Belirli BMX başlıklarının her biri, 40-50 dolar arası bir değere sahip. Eğer basketbol gibi daha geleneksel sporları beğeniyorsanız piyasada sizin için de para var. Özellikle de “efsanevi” takım/oyun kasetleri için.





TV serilerinin tüm bölümleri

Eğer VHS’de popüler dizilerin tüm bölümlerine sahipseniz bunları, biraz paraya dönüştürme şanınız var. Dizide ne kadar çok kaset varsa, bugün o kadar pahalı olur. Orijinal Star Trek serisinin VHS koleksiyonu, eBay’de her türlü 80-100 dolara alıcı buluyor. Popüler hareketli seriler daha bile fazla ediyor. Bir eBay satıcısı yakın bir zamanda, Dragon Ball Z video kasetleri koleksiyonunu 200 doların üzerinde bir fiyata sattı. Başlıklar DVD ya da Blue-Ray’de sayısız defa yeniden üretilmiş olsa da hala serinin VHS versiyonunu isteyen koleksiyoncular, bunları topluyorlar.





Sınırlı sayıda yayınlanmış ya da sansürlenmemiş korku filmleri

Bu değerli kaset kategorisi uyarılarla geliyor. Her korku filmi değerli olacak değil ya, o yüzden elinizde Scream’in bu kopyası varsa onu hemen satmaya kalkmayın. Çünkü büyük paralar eden B-tipi, kalitesiz, aşırı kanlı ve cinsel içerikli korku filmleri çok sınırlı sayıda yayınlandı. Bu nadir eserler, korku koleksiyoncuları için çok değerliler. Örneğin Koz kardeşlerin yaptığı “555”, eBay’de sürekli 200-300 dolar arası satılıyor. California Axe Massacre 150dolarken ve Night Ripper da 175dolar civarı alıcı buluyor. Seriye dönen klasik yapımlar ise biraz daha çok para ediyor. Evil Dead’in çeşitli yayınlarına da iyi fiyat veren çıkıyor. Filmin, metal kabuklu EMI versiyonu için 50 fazla veren talipler meydanlarda. Hele ki Palace Pictures tarafından dağıtılmış UK “Not Guilty” versiyonu varsa, 400 euro’ya çıkan fiyatlarla karşılaşabilirsiniz.





Yasaklanmış, unutulmuş ya da devam etmemiş filmler

Bazen filmler içerikleri yüzünden bazı ülkelerde yasaklanıyor. 80’lerin ortalarında “British Board of Film Classification” / İngiliz Film Sınıflandırma Kurulu) tarafından yasa dışı ilan edilen “sapık filmler” listesi gibi. Bunların çoğu, önceden tartışılan “çöp korku” kategorisine düştüler ve 100 dolardan daha fazlasına satılabiliyorlar. Başka zamanlarda bir film, dağıtıcısı tarafından saldırgan içeriğe sahip olduğu için devam etmeyebilir. Bunun klasik bir örneği, eBay’de sık sık 50 dolara satılan, Disney’in Song of The South’tu.



AHMET TOĞAÇ