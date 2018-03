Film setlerindeki 6 korkunç ölüm

Eğlencenin ve pembe rüyaların dünyası sinema… Peki gerçekten hep beyazperdede göründüğü kadar harika mıdır sinema? Başarısız filmlerden ya da rahatsız edici içeriğe sahip filmlerden bahsetmeyeceğiz. Bu yazıda değinmek istediğimiz mevzu, büyük bir incelikle oluşturulmuş görüntülerin ardından meydana gelenler. Filmlerin oluşturulduğu setlerin bütün koşullarından çok o setlerde meydana gelen “acı kayıpları” sıralamaya çalıştık. Bu şekilde belli kaza sebebi ile film setlerinde kaybettiğimiz değerleri bir kere daha hatırlamış olacağız.





Sarah Jones

Böyle bir listenin vazgeçilmezi, 27 yaşında Midnight Rider filminin setinde kamera asistanı olan Sarah Jones'un trajik ölümüdür. Film ekibi, 20 Şubat 2014 günü Gürcistan'da bir tren yolu köprüsündeki sahneyi çekmek için hazırdı. Raylara konulan bir yatak ise sahnenin temel öğesiydi. Ekip köprüden iki trenin geçeceğinden emindi. Olaylar da beklenildiği gibi gelişti. Ancak üçüncü bir tren ufuk çizgisinde görülmesi ile ekip şaşkına dönmüştü. Herkes kaçmaya çalıştı. Bu telaş anında da yatak, köprüde kaldı ve tren yatağa, 97 kilometre hızla çarptı. Ekipten 6 kişi ciddi bir şekilde yaralanırken Sarah Jones sıkışma sonucunda orada hayatını kaybetmişti. Bütün bu olayların temelinde sorumluların ihmali yatıyordu. Sonucunda yönetmen Randall Miller 2 yıl cezaya çarptırılırken diğer sorumlular şartlı tahliye ve para cezasına muhatap oldular.

Harry O'Connor 90'larda The Perfect Storm", "Charlie's Angels" ve "Tomorrow Never Dies" gibi filmlerde çalışmış tecrübeli bir dublördü. 2002 yılında uzmanlığı onu Prag'a Vin Diesel'in filmi xXx'in çekimlerine getirdi. Bir hız teknesine bağlı bir şekilde paraşütle uçacak, köprünün altından geçecek ve paraşütü köprüye çarpmışken denizaltına atlayacaktı. Oldukça zor ve karmaşık bir sahne olduğu aşikar. Bu sahneyi birçok kez çekildi. O'Connor ise işine olan bağlılığıyla daha iyisini yapabileceği kanaatindeydi. Ancak bir kaza sonucu köprüye düştü ve 45 yaşında hayatını kaybetti.Bruce Lee, 32 yaşında hayatını kaybettiğinde oğlu Brandon Lee, henüz 8 yaşındaydı. O bir aktör olarak büyümüştü, babası gibiydi. Maalesef kaderi de babasının kaderiyle paralellikler gösterecekti. Bugün sinemaseverlerin efsane olarak nitelendirdiği The Crow filminin çekimlerinde silahın içinde unutulan mermi aktörün ölümüne sebep oldu. Bu kötü günde ateşli silahlar uzmanı "tehlikeli" çekimlerin bitmesi sebebiyle işinin bittiğini düşünmemiş olsaydı tabancayı kontrol edecek ve tehlikeyi önleyecekti. Ancak olmadı. Vurulmasının ardından bütün çabalara rağmen Brandon Lee kurtarılamadı ve 28 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bu ölüm üzerine yapılan spekülasyonlardan biri de Brandon Lee'nin, mermiyi bilerek silahın içine yerleştirdiği yönündedir. Sahnede kendisine doğrultulacağını bildiği bir silah ile intihar etmek "zekice" görünse de bahsi geçen bu ihtimal sadece bir dedikodudan ibarettir. Filmin geriye kalan az sayıdaki sahneleri ise bir dublör tarafından çekildi.Bir aktör olarak doğmuştu. Dedesinin ve babasının mesleğini icra ediyordu. Babasıyla Hollywood'a taşınmıştı. Tyrone Power'ın babası bir çekimden sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. Beklenmeyen Şahit, The Mark of Zorro ve The Long Gray Line gibi birçok filmde rol alan Tyrone Power, "Solomon and Sheba" filminin çekimlerinde deyim yerindeyse elinde kılıçla öldü. Bir dövüş sahnesinin sekizinci çekiminin ardından kalp sıkışması ve ağrı hissetti. Orada kalp krizinden öldü. Tıpkı 27 yıl önce ölen babası gibi. Buradan çıkartacağımız acı deneyim, kalp rahatsızlıklarında genetik etkinin göz ardı edilmemesi gerektiğidir.Ormer Locklear I. Dünya Savaşı'nda Amerikan Hava Kuvvetlerinde hizmet vermiş dublörlerin öncülerinden biriydi. 1920 yılında The Skywayman isimli sessiz filmin çekimlerinde uçakla "intihar dalışı" yapacaktı. Bütün her şey onun bu hamleyi başarılı bir şekilde yapabilmesi için ayarlanmıştı. Ancak olmadı. Uçak yere çakıldı. 28 yaşındaki Ormer Locklear çarpışmanın etkisiyle orada hayatını kaybetti.Mitr Chaibancha şampiyon bir Thai boksörüydü. İlk rollerini 20'li yaşlarda almaya başladı. Sinemanın büyüsünü onda görmek mümkündü. 1957 ve 1970 yılları arasında tam 266 filmde rol aldı. 8 Ekim 1970 günü son filmi olacak yapımın son sahnesinin çekimi için çalışıyordu. Chaibancha uçan bir helikopterden sarkıtılan halatta tutunmaktaydı. Ancak bilinmeyen sebeplerden ötürü Chaibancha tutunmasını sürdüremedi ve 91 metre yükseklikten yere çakılarak 36 yaşında hayatını kaybetti. On binlerce hayranı cenaze töreni için Bangkok sokaklarındaydı.AHMET TOĞAÇ