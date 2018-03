Filmekimi 2016'da görmeniz gereken 8 film

Havalar soğudu, kış yaklaştı ve sinema salonları da tekrar dolmaya başladı. Ekim ayıyla birlikte, İstanbul'daki film festivalleri de yavaştan başlıyor. Her yıl dört gözle beklediğimiz Filmekimi, bu yıl da dopdolu bir içerikle karşımızda. 27 Eylül itibariyle Lale Kart sahipleri için Filmekimi biletleri satışa çıktı. Lale Kart sahibi olmayan sinemaseverler ise 1 Ekim'i bekleyecek biletlerini almak için. Filmekimi biletleri satışa çıkmışken, festivalde izlemeniz gereken filmleri listeledik. Yine birçok farklı türden ve ülkeden merakla beklediğimiz filmler, bu sene de festivalde izleyiciyle buluşacak. Film tavsiyesi istiyorsanız da, bunları kaçırmamanızı özeririz.







Zamanın Yolculuğu: Yaşamın Seyri



















Orijinal Adı: Voyage of Time - Life's Journey

Yönetmen: Terrance Malick

Seslendiren: Cate Blancett







En güzel haberi başlangıçta verelim ki, etkisini de olabildiğince güçlü bir şekilde hissedin. Terrance Malick'in yeni filmi Voyage of Time, Cate Blancett'in seslendirdiği Yaşamın Seyri versiyonuyla Filmekimi'nde! Türkiye'de de büyük bir merakla beklenen film, Terrance Malick'in uzun ve özverili çalışmasının büyük bir ekiple birleşmesiyle ortaya çıkan en güçlü görselliğe sahip yapım gibi görünüyor. Geçtiğimiz ay yayınlanan fragmanı bile büyük ilgi uyandırmıştı. Başlangıcından itibaren evrene şahit olmak için bundan daha güzel bir fırsata sahip olamayabilirsiniz. Ayrıca özel bir not; Terrance Malick filmleri sinemada izlenince çok daha büyük keyif verir. Görselliği, sinema salonları için incelikli bir şekilde oluşturan bir yönetmenden bahsediyoruz. Bunu kaçırmayın!











Julieta



















Orijinal Adı: Julieta

Yönetmen: Pedro Almodovar

Oyuncular: Emma Suarez, Adriana Ugarte, Daniel Grao







İspanya'nın bu seneki En İyi Dilde Yabancı Film Oscar Aday Adayı Julieta. Filmin yönetmen koltuğunda Pedro Almodovar oturuyor ve bu, kendisinin yirminci filmi. Film, Nobel Ödülü kazanmış yazar Alice Munro'nun öyküsünden uyarlanmış. Cannes Film Festivali^'nde hem dünya prömiyerini yapan hem de Altın Palmiye için yarışan Julieta, bu senenin en çok konuşulan filmlerinden birisi. Almodovar filmlerinde kadının yeri her zaman ayrıdır. Bu filmde de aynı şeyi çok güçlü bir şekilde hissedeceksiniz. Kadın öyküleri kendisinin işi. Bunu bir kez daha kanıtlıyor. Çok seveceksiniz.











Bir Ulusun Doğuşu























Orijinal Adı: The Birth of a Nation

Yönetmen: Nate Parker

Oyuncular: Nate Parker, Armie Hammer, Aja Naomi King







Bu sonbaharda izleyeceğimiz en iyi filmlerden bahsederken Bir Ulusun Doğuşu'nu da listeye eklemiş ve "bu film çok ses getirecek" diye belirtmiştik. Oscar Ödülleri'nde şimdiden adı çok sık geçiyor. Üstelik Akademi Başkanı da film hakkında "kesinlikle görülmesi gerek" dedi. Belli ki Akademi, Bir Ulusun Doğuşu'nu çok tuttu ve ödül gecesinde de ismi kazanan filmler içerisinde sıkça anılacak. Sundance Film Festivali'nde gösterildiği gün gündeme bir bomba gibi düştü ve herkes Bir Ulusun Doğuşu'nu konuşmaya başladı. İsmi itibariyle David Wark Griffith'in filminin bir uyarlaması gibi görünse de, aslında ismi sadece aynı adlı filme bir gönderme niteliği taşıyor. Köleliğin en ağır dönemlerinde Virginia'ya gidiyoruz... Filmekimi biletleriniz içerisinde olması gerek. Herkesten önce izleek için...













Alt Tarafı Dünyanın Sonu



















Orijinal Adı: It's Only The End Juste La Fin Du Monde

Yönetmen: Xavier Dolan

Oyuncular: Gaspard Ulliel, Nathalie Baye, Léa Seydoux, Vincent Cassel, Marion Cotillard







Oyuncu kadrosunun neredeyse tamamını saydık ki, neden bu filme gitmeniz gerektiği bir kez daha sabitlensin. Xavier Dolan, Kanada'nın medar-ı iftiharı, son yıllardaki en çok konuşulan sanatçılarından birisi olan Xavier Dolan, yine güzel isimli ve dikkat çeken bir filmle karşımızda. Kanada'nın bu sene En İyi Yabancı Dilde Film Oscarı aday adayı Alt Tarafı Dünyanın Sonu. İşin içinde Xavier Dolan olduğu için zaten çok konuşuluyor. Fakat öte yandan oyuncu kadrosuna bir daha bakınca dikkat çeken çok fazla isim görüyorsunuz. Oturduğumuz yerden hakkındda Brad Pitt ile ilgili dedikodular türetip durduğumuz Marion Cotillard da var filmde. Bu ara hayli yükselişe geçti kendisi. 2016 Cannes'ında Büyük Ödül ve Jüri Ödülü kazanarak Cannes jürisinin her daim favorisi olduğunu bir kez daha kanıtladı Xavier Dolan. Film, Jean-Luc Lagarce'ın aynı adlı tiyatro oyunundan uyarlanmış. Dolan'ın şimdiye kadarki en olgun filmi olarak nitelendiriliyor.















Aşk ve Savaş

















Orijinal Adı: On the Milky Road

Yönetmen: Emir Kusturica

Oyuncular: Monica Bellucci, Emir Kusturica, Natasa Ninkovic







Evet yanlış okumadınız. Emir Kusturica ve Monica Belluci aynı filmde ve Kusturica sadece yönetmiyor, filmde başrolü Belluci ile paylaşıyor da. Emir Kusturica'nın 2007'den beri çektiği ilk kurmaca uzun metraj ayrıca. Her yönüyle farklı ve dikkat çekici bir film. Filmekimi listenize eklemekte yarar var. Yönetmenin kızıyla birlikte yazdığı kısa film Our Love'dan yola çıkan yapım, Bosna Savaşı sırasında yaşayan bir adamın üç dönemini anlatıyor.

















Olli Mäki'nin En Mutlu Günü



















Orijinal Adı: The Happiest Day in the Life of Olli Mäki / Hymyilevä Mies

Yönetmen: Juho Kuosmanen

Oyuncular: Jarkko Lahti, Oona Airola, Eero Milonoff







"Kuzey ülkeleri sinemada ne durumda" diye düşünüp ufak bir araştırmaya girdiğiniz oldu mu hiç? Yapmadıysanız da bu filmi izledikten sonra yapmak isteyeceksiniz böyle bir araştırma. Nedensiz yere mutlu olan bir boksörün siyah ve beyazın mutsuzluğunda anlatılan hikayesi, olabileceği tüm ilgi çekicilikle karşımızda duruyor. "Canım adam koca boksör, ülkesini temsil ediyor, mutlu olmayıp ne yapsın" demeyin; böyle düşünebileceğiniz bir film olsa muhtemelen Cannes'da En İyi Film-Belirli Bir Bakış ve Üsküp'teki Manaki Kardeşler'den En İyi Film Ödülü'nü alıp bir de üstüne Finlandiya'nın En İyi Yabancı Dilde Film kategorisinde Oscar aday adayı olmazdı... Olli Mäki'ye oynayanlar kazanıyor!















The Beatles: Eight Days A Week - Turne Yılları

















Orijinal Adı: The Beatles: Eight Days A Week - The Touring Years

Yönetmen: Ron Howard

Oyuncular: Paul Mccartney, Ringo Starr, John Lennon, George Harrison







"Tamam bu kadar kurmaca izledik de, iyi bir belgesel yok mu?" diye soruyor olabilirsiniz. Var. Hem de The Beatles'la ilgili... Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük müzik olaylarından biri olan The Beatles'ın 1962 ile 1966 yılları arasında çıktığı 1000 günlük turnesinin arşiv görüntüleri, filmin bel kemiğini oluşturuyor. Hayranlardan ve grup üyelerinden alınan görüntüler, muazzam bir başarıyla peş peşe dizilmiş. Temel motivasyonu bu turne sırasında The Beatles'ın nasıl olup da bir çılgınlığa dönüştüğünü ortaya koymaya çalışmak. Daha önce görmediğiniz The Beatles kayıtları için bile izlemeniz gerek. Oyuncuları tüm The Beatles üyeleri olan bir film izlemeyeli uzun, çok çok uzun zaman oldu.









Wiener-Dog

















Orijinal Adı: Wiener-Dog

Yönetmen: Todd Solondz

Oyuncular: Keaton Nigel Cooke, Tracy Letts, Julie Delpy, Danny Devito







Bir köpeğin çevresine dünyayı yerleştirebilir misiniz? Binbir farklı türden insanı, onların hikayelerini, kişiliklerini mesela... Todd Solondz bunu başarıyor Wiener-Dog ile. Bir sosis köpek ve ona hayatı temas eden insanları konu alıyor. Bunu öyle güzel, öyle karanlık bir filmle yapıyor ki, büyüleniyorsunuz. Çok seveceksiniz.