Filmekimi’nden sürprizler...

Oscar ödüllü yönetmen ve yazar Alfonso Cuarón'un (Yerçekimi, Son Umut, Y Tu Mama Tambien) bugüne kadarki en kişisel projesi olan ROMA, Meksiko'nun orta sınıftan ailelerin yaşadığı Roma mahallesindeki bir evde hizmetçi olarak çalışan genç Cleo'yu (Yalitza Aparicio) konu alıyor. Kendisini yetiştiren kadınlara bir sevgi mektubu niteliğindeki filmde Cuarón, kendi çocukluğunu anımsayarak 1970'lerin çalkantılı siyasi ortamındaki sosyal hiyerarşi ve aile içi çatışmaların canlı ve duygusal bir portresini çiziyor. ROMA, Cuarón’un 2013’te büyük ses getiren Gravity’den bu yana çektiği ilk film.

8 Eylül’de biten Venedik Film Festivali’nde Altın Aslan Ödülü’nü alan ROMA’nın oyuncu kadrosunda Carlos Peralta, Yalitza Aparicio, Marina De Tavira, Marco Graf, Daniela Demesa, Enoc Leaño ve Daniel Valtierra yer alıyor. ROMA, Filmekimi’nin kapanış filmi olarak 15 Ekim Pazartesi akşamı 19.30 ve 22.00 seanslarında Cinemaximum Zorlu’da gösterilecek.

17. Filmekimi’nde ek seanslar

Filmekimi’nde sinemaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği filmlere de ek seanslar kondu.

Kült yazar Haruki Murakami’nin öyküsünden sinemaya uyarlanan ve dünya prömiyerini yaptığı Cannes’da tüm eleştirmenlerin beğenisini kazanarak FIPRESCI ödülünü alan Şüphe / Burning için 5 Ekim Cuma günü 21.30’da Beyoğlu Sineması’nda,

Cannes’da Altın Palmiye kazanan, Hirokazu Kore-eda’nın yeni filmi Arakçılar / Shoplifters için 5 Ekim Cuma günü 21.30’da, Cinemaximum Nişantaşı City’s’de,

Her filminde izleyiciyi zorlayan Lars Von Trier’in Cannes’da dünya prömiyerini yapan son filmi Jack’in Yaptığı Ev / The House That Jack Built için 5 Ekim Cuma günü 21.30’da, Kadıköy Rexx’te,

Her filmi büyük ses getiren Yorgos Lanthimos’un, Venedik Film Festivali’nde Jüri Büyük Ödülü’nü kazanan, modern dönem filmi Sarayın Gözdesi / The Favourite için 13 Ekim Cumartesi akşamı 21.30’da, Atlas Sineması’nda,

Sinemanın en sıra dışı yönetmenlerinden Gaspar Noé’nin Cannes’da Yönetmenlerin On Beş Günü bölümünün en iyi filmi seçilen Climax için ise; 14 Ekim Pazar akşamı 21.30’da, Atlas Sineması’nda bir ek gösterim yapılacak.

Bu gösterimler için biletler 29 Eylül Cumartesi günü 10.30’dan itibaren satın alınabilecek.

Filmekimi bu yıl Ankara ve İzmir’de

Filmekimi, Birlikte Güzel işbirliğiyle, 5-14 Ekim tarihlerinde İstanbul’da 11 gün sürecek bir maratonun yanı sıra 12-16 Ekim’de Ankara’da, 19‑23Ekim’de ise İzmir’de sinemaseverlere yılın en iyi ve en güncel filmlerini sunmaya devam edecek. 17. Filmekimi’ne bu yıl Hopi de destek veriyor.

Sinemaseverler Filmekimi’ni İstanbul Beyoğlu’nda Atlas Sineması, Beyoğlu Sineması, Nişantaşı’nda Cinemaximum City’s ve Kadıköy’de Rexx Sineması’nda, Ankara’da Cinemaximum Cepa, İzmir’de Cinemaximum Konak Pier’de takip edebilecek.