Filmlerde görünmeyen oyuncular

Birçok seyirci için perdede gördüğü oyuncu filmin geri kalanından üstündür. Hayran olduğu bir yıldız varsa konusuna bakmaz bile. Bunu bilen yapımcılar da oyuncu seçimi konusunda fazlaca titiz davranırlar. Onlarca kişi ile denemeler yapıp birini filme katarlar. Ancak oyuncular için iş burada bitmez. Birçok sebepten ötürü filmlerden atılan ya da çıkartılan oyuncular vardır. İşte şimdi de filmlerin "görünmez" oyuncuları.





Harrison Ford (E.T. The Extra-Terrestrial)

Spielberg Elliot'un okulundaki müdür rolünde birine ihtiyacı olunca dostu ve ünlü aktör Harrison Ford aklına geldi. Ford da filmde birkaç sahnede oynadı. Ancak kurgudan sonra bile Ford'un bu oyunda oynadığını anlayamazdınız. Malum Spielberg, E.T.'de yetişkinlerin yüzünü gösterme konusunda çok hevesli değildi.





Sienna Miller (Black Mass)

Sienna bu filme hazırlanmak için Boston aksanı üzerine çalışıp güney Boston filmleri izleyip durdu.Ama son saniyede yönetmeni hikaye anlatımı açısından verdiği kararla aktris hikaye dışı kaldı.





Chris Cooper (The Ring)

American Beauty'den üç yıl sonra Chris Cooper, The Ring için kamera karşısındaydı. Filmin başında ve ortalarında görece önemi sahnelerde bulunuyorlardı. Ancak gösterimden evvel tepkilerini ölçmek için izletilen seyirciler Chris Cooper'ı filmin içinde çok da hoş karşılamayınca. Cooper'sız bir The Ring ile karşı karşıya kaldık.





Andy Garcia (Dangerous Minds)

Godfather serisinin yıldızlarında Garcia'nın ismi Dangereous Mind filmine son anda eklenmişti. Daha sonra da filmin son kurgusunda çıkarıldı. Ancak Garcia bunu çok da dert ediyor gibi gözükmeyip parasına aldığına vurgu yapıyordu.





Harvey Keitel (Eyes Wide Shut)

Eyes Wide Shut'ın çekimleri bilindiği üzere oldukça uzun sürmüş. Yaklaşık 400 gün civarı... "Kadro dışı" kalan Harvey Keitel'in ise tam olarak neden filmden çıkarıldığını bilmiyoruz. Ancak tahmin edilen sebep, planlanan çekim süresinin haddinden fazla sürmesi nedeniyle yönetmeninbir takım değişiklikler yapmak istemedinden kaynaklanıyor.





Sarah Jessica Parker (Lovelace)

Demi Moore, Lovelace'taki rolünden son saniyede çekilince yerine Sarah Jessica Parker geçti. Ancak hikayede yapılan bir değişiklik oynadığı bütün sahneleri kurgu aşamasında atılmasına sebep oldu.





Angela Bassett (Mr. & Mrs. Smith)

Angela Bassett normalde Brad Pitt'in, Angelina Jolie ile "dövüşecek" patronunu oynuyordu. Her şey hazırdı. Ancak film gösterime girdiği zaman Angela Bassett filmde yoktu. Yapımcılardan da buna dair hiçbir açıklama gelmedi.





Uma Thurman (Savages)

Uma Thurman, Oliver Stone'un Savages filminde Blake Lively'nin çok da ilgili olmayan annesi olarak birçok sahne görev almıştı. Ancak bütün "yazık" oluş hikayeleri gibi bu da kurguda tamamen yok edilmiş ve Thurman'sız bir Savages inşa edilmişti.







AHMET TOĞAÇ