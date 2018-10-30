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Sinema>  Sinema Haberleri
30 Ekim 2018 15:31

Filmlerdeki çekim hataları

Milyonlarca dolar harcanan Hollywood yapımlarındaki hatalı sahneler, dikkali izleyicilerin gözünden kaçmadı!


Sinemada görsel ve teknik bir devrim yaratan, milyonlarca izleyiciyi peşinden sürükleyen sinema şaheserleri bile aslında tamamen kusursuz değil. İşte Suicide Squad’dan Avatar’a, Star Wars’tan Terminatör’e kare kare film hataları...


Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti


Johnny Depp’in başrolünü üstlendiği filmin bu sahnesine dikkatli baktığınızda korsanların arasına bir kovboy karıştığını rahatlıkla görebilirsiniz.



Sınırsızlar Kulübü


Vizyona girdiği yıl çok sevilen ve başrol oyuncusu ile yardımcı oyuncularına Oscar kazandıran film 1985 yılında geçiyor. Ancak duvarda 2011 yapımı Lamborghini Aventador otomobil posteri var.



Titanik



Jack ile Rose’un trajik aşk hikayesine ev sahipliği yapan Titanic filminde iki ayrı Titanik gemisi varmış gibi görünüyor.


Gerçek Kötüler (Suicide Squad)



Harley aynı anda hem silahını seçip hem kıyafetini değiştirip hem de saçını boyama yeteneğine sahip biri olarak seyirci karşısında.


Star Wars: Güç Uyanıyor



Hayranın yıllarca beklediği ve milyonlarca dolar harcanan yeni jenerasyon Star Wars serisinin kahramanının kıyafetinde dikkatlerden kaçan değişim!


Yenilmezler



Thor etrafındanki her şeyi yerle bir ederken, bir otomobilin tamponu mucizevi bir şekilde tamir oluveriyor.


Alacakaranlık



Kamera, görünmez olmayı başaramamış. Camdan yansıması dikkatli gözlerden kaçmıyor.


Soysuzlar Çetesi



Tarantino imzalı Soysuzlar Çetesi filminde, Alman askerin arması bir var bir yok...


Avatar



Jake, kapsülden çıkarken yanında tekerlekli sandalye görünmüyor ancak sonraki sahnede birden yanında beliriyor.


Terminatör 2: Kıyamet Günü



Filmin başlarında John'un ceketi kurşunlardan delik deşik olmuşken kısa bir süre sonra yenilenmiş görünüyor.


Terminatör 2: Kıyamet Günü



Köprüden düşen kamyonun camın kırık halinden sonra yeniden çatlak bir şekilde yerine gelmesi dikkat çekici.


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