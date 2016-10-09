9 Ekim 2016 10:43 Filmlerden en iyi 30 'ters köşe' Sinema bizi ters köşeye yatırmayı seviyor, görünüşe göre biz de ters köşeye yatırılmayı. En iyi 30 'ters köşe'yi sıraladık.

Şaşırmayı ve şaşırtılmayı sevdiğimiz bir gerçek. Zekamıza karşı düelloya girişen, bizi dumura uğratmayı başaran filmlere ise aşığız. Biz de bu sebeple izleyenleri ters köşeye yatıran filmlerden seçme bir liste hazırladık. İşte her tür ortamda muhabbet için kullanabileceğiniz, kahvenizi hazırlayıp ekran karşısına geçtiğinizde sizi ne izlesem derdinden kurtaracak, film önerisi isteyenlere düşünmeden tavsiye edebileceğiniz 30 muhteşem film:

Not: Filmlerin altında yer alan "Ters Köşe" tamamen spoiler içermekte olup, izlemediyseniz okumanızı önermiyoruz. Yine de gözünüzün kayma ihtimaline karşı adına ilk üçte yer alan filmlere ait herhangi bir spoiler paylaşmadık.











30. Jacob’s Ladder / Dehşetin Nefesi - 1990











Özet: Kâbusları uyanıkken de devam eden evli ve bir çocuk babası Vietnam gazisi Jacob Singer aklını kaçırdığını düşünmektedir. Yaşadıkları, Vietnam'da askerler üzerinde denenen çok güçlü bir uyuşturucunun yan etkileri midir? Yoksa sadece savaş sonrası sıkıntıları daha da mı kötüleşmiştir?

Ters Köşe: Jacob aslında Vietnam’da ölüm döşeğindedir ve yaşadığı her şey bir ölüm öncesi halüsinasyonudur.









29. La Migliore Offerta / En İyi Teklif - 2013

Özet: İtalya'nın en tanınmış müzayede şirketlerinden birinin sahibi olan Virgil Oldman antika alanının en iyilerinden olmasının yanı sıra çok değerli bir kişisel koleksiyona sahiptir. Ancak günün birinde Claire adında genç ve çok zengin, ancak oldukça tuhaf davranışları olan bir kadının evindeki antikaları Virgil aracılığıyla satmak istemesi sonucu hayatı değişir. Claire'i daha yakından tanımak isteyen Virgil'in en büyük yardımcısı, genç bir saat tamircisi olan Robert olacaktır.

Ters Köşe: Virgil'in antika tabloları açık arttırmada almasını sağlayan arkadaşı Billy, Claire ve Robert da dahil olmak üzere birkaç artist ile anlaşmış ve Virgil'in evindeki tabloları çalmak için bir plan yapmıştır.













28. Primer / Kapsül - 2004

Özet: Yetenekli iki genç mühendis, bir garajda yürüttükleri deneyler sırasında kazara müthiş bir keşifte bulunurlar. Üzerinde çalıştıkları proje, onları zamanda geriye doğru yolculuğa çıkarabilmektedir. Meraklarına yenik düşen mühendisler, yolculuk deneylerini birbirlerinden habersiz yürütmeye başlarlar.

Ters Köşe: Keşke bunu anlatmanın basit bir yolu olsaydı, siz en iyisi mi filmi izleyin.









27. The Machinist / Makinist - 2004













Özet: Bir yıldır uykusuzluk hastalığı çeken Trevor, bir fabrikada işçi olarak çalışmaktadır. Dinlenememekten ötürü vücudu bitik bir haldedir. Öte yandan işi dikkat gerektirir ve en ufak bir hatanın bedeli ağır olacaktır. Trevor ise her şeye çok zor konsantre olmaktadır. Kendisine bir takım notlar bırakmaya ve giderek azalan kilosunu sarı kağıtlara yazıp dairesine asmaya başlar. İş arkadaşları kendisine, bu gözle görünür kilo kaybı ve bedensel çöküşün arkasında ne olduğunu bilmemekten ötürü güven duymazlar.

Ters Köşe: Trevor yaşadığı kötü kaza sonucu yaşadığı pişmanlıkla insomnia rahatsızlığı yaşamaya ve ikinci bir kişilik oluşturup, onu suçlu görmeye başlar.











26. Black Swan / Siyah Kuğu - 2010







Özet: New York’ta yaşayan Nina genç ve yetenekli bir balerindir. Kuğu Gölü balesini sahneye koyan bale yönetmeni Thomas Leroy, yeni sezonda Beyaz Kuğu'yu canlandıran baş balerini değiştirmeye karar ve ilk tercih olarak da Nina'yı görür. Yönetmen zarif, masum ve saf Beyaz Kuğu ile kötülüğün, şehvetin ve bilinmezliğin temsilcisi Siyah Kuğu'yu aynı anda canlandırabilecek bir balerin arıyordur. Nina bunu gerçekleştirebilmek için elinden geleni yapsa da, bu rol için başka bir rakibi daha vardır. İki genç balerin arasındaki rekabet ilginç bir dostluğa dönüşürken Nina da kendi karanlık tarafıyla yüzleşmeye başlar. Bu yüzleşme her ne kadar onu mahvedebilecek türden bir kayıtsızlığa dönüşse bile...

Ters Köşe: Lily aslında Nina’nın bir kişiliğidir.















25. Orphan / Evdeki Düşman - 2009



Özet: Kate ve John Coleman çifti bebeklerini kaybedince evliliklerinde sorunlar yaşamaya başlarlar. Kate doğmamış bebeklerini kaybetmenin verdiği travma ile kabuslar görmektedir. Kendileri için en doğru karar bir çocuk evlat edinmektir. Yaşadıkları bölgede bulunan yetimhanede Esther isimli dokuz yaşındaki kız meleksi görüntüsü ile çiftin kalbini çalar. Kısa bir süre içinde Esther eve taşınır. Ancak evde yaşanan tuhaf olaylar Kate'in Esther'den şüphelenmesine neden olur. Kate küçük kızı daha yakından incelemeye başladığında onun göründüğü gibi olmadığını fark edecektir.

Ters Köşe: Esther 33 yaşında büyüme bozukluğuna sahip bir fahişedir.









24. American Psycho / Amerikan Sapığı - 2000









Özet: Babasının Wall Street’teki şirketinde çalışan Patrick Bateman, genç ve iyi görünümlü bir adamdır. Dışardan bakıldığında normal biridir, ancak gerçekte amaçsızca insan öldürmekte, kadın vücutlarından aldığı parçaları evinde biriktirmektedir.

Ters Köşe: Son sahnede Bateman pek çok kurbanının -sözde- hayatta olduğunu öğrenir. Her şeyi hayalinde yaratmış olabileceğini anlar.









23. The Prestige / Prestij - 2006

Özet: Film, 19. yüzyılda hızla değişmekte olan Londra'da başlar. Sihirbazların ileri derecede saygı duyulan ve gizemli kişiler olarak kabul edildikleri bu dönemde, Genç sihirbazlar olan Robert Angier ve Alfred Borden şöhret olma yolundadırlar. Angier'in eşi Julia yaptıkları bir gösteri sırasında kaza sonucu ölünce, Angier olaydan Borden'i sorumlu tutar. Bu olay iki sihirbazın arasında ömür boyu sürecek olan düşmanlık ve rekabetin başlangıcı olur.

Ters Köşe: Borden’ın ikizi vardır ve pek çok numarayı başarabilmeyi de bu şekilde sağlamıştır. Bu arada Angier ise Tesla’nın yardımıyla kendini her numarasından önce klonlamakta, numaralardan sonra klonlarını öldürmektedir.















22. Predestination - 2014

Özet: Zamanda yoluculuk yapabilen bir Zaman Ajanın, terfisini alabilmek için, kendini zamanda sürekli atlatan bir suçluyu yakalaması gerekmektedir.

Ters Köşe: John ve Jane aslında aynı kişidir. Kendi kendini dölleyip, kendini doğurmuş ve bir paradoks yaratmıştır. John’un yakalamaya çalıştığı suçlu da kendisidir. Kulağa tuhaf geliyor, öyle değil mi?







21. The Others / Diğerleri - 2001











Özet: Kocasını savaşta kaybetmiş olan Grace, güneş ışığına hassasiyeti olan iki çocuğuyla birlikte, büyük bir konakta yaşamaktadır. Perdelerin hep sımsıkı kapalı tutulduğu eve, üç kişi uğrar: ihtiyar bir kadın ve adam, bir de dilsiz genç kız. Evi çekip çevirecek yardımcılar aramakta olan Grace, bu kişilere iş verir; onları çocuklarının sağlık durumu konusunda uyarır. Öte yandan, Grace'in kızı Anne, Victor adlı bir çocuğun kendileriyle birlikte evde yaşadığına inanmaktadır.

Ters Köşe: Grace ve çocukları aslında birer hayalettir. Grace bir delilik anında önce çocuklarını daha sonra da kendisini öldürmüştür.









20. 1408 - 2007



Özet: Mike Enslin doğaüstü olayların yaşandığı iddia edilen yerleri araştıran ve bunlarla ilgili kitaplar yazan bir yazardır. Son kitabı "en korkutucu on otel" çıktıktan sonra aldığı bir kartta New York'taki Dolphin otelinin 1408 numaralı odasına hiç gitmemesi konusunda bir uyarı görür.

Ters Köşe: Başından sonuna kadar birkaç kez sizi ters köşeye yatıracak olan 1408’in çekilmiş tam 3 farklı sonu olduğu için izlediğiniz versiyonuna göre karşılaşacağınız son da farklı olacaktır. Olur da bu durumu bilmeden filmin farklı versiyonlarını farklı zamanlarda izlerseniz bir süre hayal mi gördüm acaba diye şüpheye düşebilirsiniz.





19. Mulholland Dr. / Mulholland Çıkmazı - 2001











Özet: Mulholland Drive'daki kazada tek hayatta kalan kişi siyah saçlı bir kadındır ve hafızasını kaybetmiştir. Yaralı bir şekilde Los Angeles'a varır ve geceyi bir evin bahçesinde uyuyarak geçirir.

Ters Köşe: Betty filmin ikinci yarısında Diana'ya dönüşür. Diana, Camilla Rhodes’a aşık fakat onun tarafından acı çektirilmiş ve reddedilmiş, yalnız ve depresyondaki bir oyuncudur. Diana Camille’i öldürmesi için bir kiralık katille anlaşmıştır. Camille’in öldürüldüğünü anladığında halüsinasyon görmeye başlar ve intihar eder. Betty ve Rita tamamen bu halüsinasyonların bir ürünüdür.





18. Kokuhaku / İtiraflar - 2010

Özet: Genç bir lise öğretmeni olan Yuko Moriguchi emekli olacağını açıklar. Küçük kızı ölen anne Yuko, onun ölümünden iki öğrencisini sorumlu tutmaktadır. Kızı öldükten sonra yas tutan öğretmen anne, kızının ölümünden sorumlu olan öğrencilere bunun hesabını sormak için soğukkanlı bir intikam planı hazırlayacaktır.

Ters Köşe: Yuko, Shuya’ya bombayı bulunduğu yerden alıp Shuya’nın annesinin ofisine yerleştirdiğini söyler. Daha sonra da Shuya’nın annesinin kendi yüzünden ölmesini sağlamanın en büyük intikamı olduğunu belirtir. Fakat ekran karardığında Yuko gülerek "Hiç yapar mıyım öyle şey?" der.













17. The Jacket / Çıldırış - 2005

Özet: Jack Starks, Körfez Savaşı sırasından başından ağır yaralanmasına rağmen hayatta kalabilmiş eski bir askerdir. İyileşmesine rağmen sürekli hafıza problemleri yaşayan Jack, hiç akrabası da olmadığı için bu krizleri daha da ağır geçirmektedir. Son çare olarak doğduğu kasabaya, Vermont'a geri dönmeye karar verir. Otostopla yoluna devam eden Jack, arabası bozulmuş sarhoş bir kadına yardım eder. Kadının 8 yaşında bir kızı vardır. Kanada sınırını geçmek üzere yol alan bir adam tarafından arabaya alınırlar ve biraz ileride polis kontrolü ile karşılaşırlar. Jack'in gelgitlerle dolu hafızasındaki son görüntüler bunlardır.

Ters Köşe: Jack ceketi giyip karanlığa kapatıldığında zamanda yer değiştirmektedir. O kadın ve kızının başına gelecekleri değiştirmek için bir mektup yazar ve kadına nasıl öleceğini ve kızının o öldükten sonra ne halde olacağını anlatır. Hastaneye döndüğünde Jack yere düşer ve kafasını buza çarpar. Kanlar içinde iki doktora kendisine son kez ceketi giydirmelerini ister. Ölmek üzere olan Jack kendini bir anda gelecekte bulur. Yazdığı mektup her şeyi değiştirmiştir.











16. Psycho / Sapık - 1960











Özet: Marion Crane, Arizona’da bir emlak ofisinde çalışmaktadır. Sevgilisi Sam ile evlenmek istemektedir ancak çiftin çok az parası vardır. Bir Cuma günü, patronu Marion’a bankaya yatırması için 40 bin dolar verir. Marion, bu parayla Sam’le hayal ettikleri hayatı kurabileceklerine karar verir ve parayı çalarak Sam’le buluşmaya gider. Yolda Bates Motel’de konaklamak zorunda kalır.

Ters Köşe: Bates annesini aslında yıllar önce öldürmüş, arkasından kişiliği annesinin yaşadığını zannetmesini sağlayacak şekilde bölünmüştür. Marion’u da Bates’in anne kimliği öldürmüştür.











15. Secret Window / Gizli Pencere - 2004

Özet: Karısından acı bir şekilde ayrılan korku-gerilim yazarı Mort Rainey, göl kenarındaki evinde hiç beklenmedik bir biçimde John Shooter adındaki tehlikeli bir yabancıyla karşılaşır. Rainey'nin onun kısa hikayesini çaldığını iddia eden psikopat Shooter adalet istemektedir. Shooter'ın talebi tehditlere ardından cinayetlere dönüştüğünde Rainey yardım için özel bir dedektife başvurur.

Ters Köşe: Shooter aslında Mort’tur. Çoklu kişilik bozukluğuna sahip olan Mort, yaşanan tüm garipliklerin de sorumlusudur. Karısı sevgilisiyle birlikte gelip boşanma evraklarını getirdiğinde Mort her ikisini de öldürür.











14. Old Boy / İhtiyar Delikanlı - 2003









Özet: Kaçırıldıktan sonra kapısı ve penceresi olmaya bir eve hapsedilen Dae-Soo kimseyle iletişim kurmadan tam 15 sene geçirecek, bir anda salındığında ise bu çok uzun mahkumiyetin sebebini soracağı bir kişi dâhi bulamayacaktır. Dae-Soo'yu kim, neden kaçırmıştır? Onu kaçıran kişinin bundan sonraki planı nedir?

Ters Köşe: Mi-do aslında Dae-Soo’nun kızıdır.











13. Donnie Darko / Karanlık Yolculuk - 2001











Özet: Donnie Darko isimli genç bir gece insan-tavşan karışımı olan Frank adında bir yaratık tarafından odasından çıkarılıp bir sırra doğru sürüklenir. Yaratık, genç çocuğa 28 gün, 6 saat, 42 dakika, ve 12 saniye sonra dünyanın sonunun geleceğini söylemiştir. Olayın şokunu üzerinden atamayan Donnie, bu büyük sırrın ağırlığı altında, tüm sosyal yaşantısını sonlandırarak bu gizemli tavşanın peşinden gidecektir.

Ters Köşe: Dünyanın sonunun geleceği söylenen zamanda Darko zamanda geriye gider ve odasında yaşanan kazada ölür.











12. The Game / Oyun - 1997

Özet: Nicholas Von Orton, bütün yatırımlarının kontrolünü ve ilişkilerini elinde tutmaya alışık, zeki, kurnaz ve başarılı çok zengin bir dolar milyoneri iş adamıdır. Ancak Orton'un bu düzenli yaşamı, sorumsuz fakat etkileyici küçük kardeşi Conrad'ın ona verdiği beklenmedik bir doğum günü hediyesiyle kökünden değişikliğe uğrar. Hediye gizemli bir oyundur.

Ters Köşe: Oyun aslında gerçekten de oyundan başka bir şey değildir. Conrad da Nicholas da hala hayattadırlar. Conrad tüm oyunu, Nicholas’ın hayatını babası gibi sonlandırmasını önlemek amacıyla planlamıştır.















11. Fight Club / Dövüş Kulübü - 1999











Özet: Jack, monoton bir yaşam süren sigorta memurudur. Uzun zamandır uykusuzluk problemi çekmektedir. Kendi psikolojik sorunlarından arınabilmek adına grup terapilerine gitmektedir. Terapiler sırasında Marla isminde bir kızla tanışır. Kısa bir zaman ardından da hayatını değiştirecek olan Tyler Durden ile tanışacaktır. Durden, Jack’in yapmak istediği tüm şeyleri başarmış bir adamdır ve Jack’i asla isminden bahsedilmemesini istediği bir program olan ‘Dövüş Kulübü’ ile tanıştıracaktır.

Ters Köşe: Anlatıcı çoklu kişilik bozukluğuna sahiptir, o ve Tyler Durden aslında aynı kişidir.











10. The Sixth Sense / Altıncı His - 1999

Özet: Sekiz yaşında bir çocuk olan Cole Sear karanlık güçlerin etkisi altındadır. Zaman zaman hayaletler tarafından ziyaret edilen bu çocuk, gölgelerin arasından ortaya çıkıveren hayaletlerle kendi iradesi dışında bağlantılar kurmakta ve bu durumdan çok korkmaktadır. Kendisinde normal ötesi bir takım güçlerin var olduğunun farkına varan küçük çocuk bunların sebebini anlayamadığı gibi çektiği acıları da çocuk psikoloğu Malcolm Crowe’un dışında hiç kimseye anlatamamaktadır.

Ters Köşe: Dr. Crowe aslında ölüdür.













9. Lost Highway / Kayıp Otoban - 1997

Özet: Bir partideki garip bir karşılaşmadan sonra, bir caz saksafoncusu karısını öldürmekle suçlanır ve hapse atılır. Burada açıklanamayacak bir şekilde genç bir mekanikere dönüşür ve yeni bir hayata başlar.

Ters Köşe: Fred aslında hiçbir zaman bir mekanikere dönüşmemiştir, gördüğü her şey bir halüsinasyondan ibarettir. Filmin sonunda araba kullanırken bir anda titremeye ve garip şekillere bürünmesinin sebebi, o sırada elektrikli sandalyede idam ediliyor olmasıdır.















8. Primal Fear / İlk Korku - 1996

Özet: Aaron adındaki genç bir adam bir rahibi öldürmek suçlamasıyla tutuklanır. Bütün deliller aleyhinedir ve suçlu olarak hüküm giymesine kesin gözüyle bakılıyordur. Martin Vail bu zor davayı üstlenmeye karar verir. Savcı olarak atanan kişi ise eskiden beri rakip oldukları Janet Venable'dır.

Ters Köşe: Çoklu kişilik bozukluğuna sahip olduğunu ve aslında cinayetlerin Roy ismindeki ikinci kişiliğinin işlediğini iddia eden Aaron Stampler aslında herhangi bir kişilik bozukluğuna sahip değildir. Aaron Stampler aslında Roy’un kendisidir, Aaron hiçbir zaman var olmamıştır.









7. Identity / Kimlik - 2003











Özet: Karanlık ve felaket kokan bir gecede ortaya çıkan bir kasırga o sırada farklı dertler peşinde koşan on yabancıyı bir araya getirir. Birbirini daha önce görmemiş olan bu on yabancı çeşitli sebepler nedeniyle bir otele sığınmak zorunda kalır. Bu izbe otelde dışarıdaki dünyayla iletişimini kaybeden bu yolcular kısa bir süre içerisinde çeşitli tuhaf durumlara tanık olmaya başlarlar. Kim olduğunu bilmedikleri bir güç, seri bir şekilde cinayetlere imza atmakta, hayatta kalmak anbean daha da zorlaşmaktadır.

Ters Köşe: Otelde sıkışıp kalan kişilerin hepsi de aslında Malcolm Rivers isminde bir katilin bölünmüş kişilikleridir. Bu kişiliklerden katil olanı ise çocuk olan Timmy’dir.





6. Memento / Akıl Defteri - 2000











Özet: Leonard Shelby, ucuz otel odalarında konaklayan ve sadece nakit para kullanan biridir. Şık giysiler giyip, Jaguar marka araba kullanan Leonard, dışarıdan işadamı gibi görünmektedir. Fakat aslında hayatını karısına tecavüz edip öldüren kişiyi bulmak için adamıştır. Ne yazık ki Leonard’ın bu yolda ciddi bir engeli vardır, yaşadığı, çok ender rastlanan ve tedavi edilemeyen bir tür hafıza kaybı. Her ne kadar hayatının 'kaza'’dan önceki dönemlerini hatırlayabiliyorsa da, bazen 15 dakika öncesinde nereye gittiğini ve nerede olduğunu bile unutabilmektedir.

Ters Köşe: Sammy Jenkin’in hikayesi aslında Leonard’ın hayatından bir parçadır. Leonard’ın karısı yaşanan tecavüz olayından kurtulmuş, fakat daha sonra yaşadığı kısa süreli hafıza kayıpları sebebiyle Leonard farkında olmadan diyabet rahatsızlığı olan karısını öldürmüştür.













5. Triangle / Şeytan Üçgeni - 2009

Özet: Jess son derece güzel bir kadındır. Kendi halinde bir gezintiye çıktığı sırada arabayla giderken karşısına bir martı çıkması nedeniyle aslında büyük bir kaza geçirir. Ancak hiçbir yara bile almaz. Olaydan kolayca sıyrıldığını düşünür ve unutur. Hayatına normal bir şekilde devam eder. Yat gezisi için arkadaşları ile Atlantik Okyanusuna açılırlar.

Ters Köşe: Gemideki katil aslında en başından beri Jess’tir, sadece onun bir "önceki" versiyonudur. Jess bir zaman döngüsü içine girmiştir ve tek isteği oğlunu kurtarmaktır.











4. Shutter Island / Zindan Adası - 2010

Özet: Massachusetts'te suç işlemiş akıl hastalarının tedavi gördüğü adadaki hastanede bir hastanın ortadan kaybolmasıyla ilgili soruşturmayı üstlenen iki polis müdürü kendilerini şiddetli bir kasırganın ve mahkumların ayaklanmasının tam ortasında bulurlar.

Ters Köşe: Daniels aslında Andrew Laeddis’tir. Karısı Rachel üç çocuğunu öldürdükten sonra Daniels karısını öldürmüş, arkasından akıl hastanesine kaldırılmıştır. Rachel’ın aranmasıyla ilgili tüm yapılanlar Daniels’ı deliliğinden kurtarmak için planlanmıştır.













3. Una Pura Formalita / Şüpheli - 1994

Özet: Uzun zamandır yeni bir romanı yayınlanmamış ünlü yazar Onoff evinin yakınlarında işlenen bir cinayet nedeniyle karakola getirilir. Komiser Onoff'un olayla ilgisi olabileceğinden şüphelenmektedir ve bu gizemli cinayet çözülene kadar o odadan çıkış yoktur.

Ters Köşe: -





2. El Cuerpo / Ceset - 2012











Özet: Oldukça zengin ve hırslı bir işkadını olan Mayka’nın cesedi morgdan kaybolmuştur. Olayı araştıran polis memuru Jaime hala mesleğinde iyi bir polis olduğunu kanıtlamak için cesedi bulmakta kararlıdır. Bunun üzerine Mayka’nın yaşça küçük eşi Alex’i büroya çağırtır ve sorgulama başlar.

Ters Köşe: -





1. The Usual Suspects / Olağan Şüpheliler -1995











Özet: Polis San Pedro’da patlayan bir tekneyi araştırırdığında 27 ceset ve 91 milyon dolarlık uyuşturucu parası bulur. Olaydan kurtulan iki kişi, yanıklarla dolu vücuduyla korkmuş bir Macar terörist ve Verbal Kint adında bir tetikçidir. Polisteki sorgusunda Kint, 6 hafta öncesinden başlayarak olayları anlatır. Beş suçlunun nasıl bir araya geldiğinden, kaçırılan bir kamyondan ve bir suç lordundan bahseder.

Ters Köşe: -









FERHAN LEYLA