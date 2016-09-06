6 Eylül 2016 23:22 Filmlerden uyarlanan en iyi 9 dizi Romanlardan, hikayelerden ve çizgi romanlardan sonra filmler de yeni yükselen trend dizilerin esiri oldu. Zihnimizde kalan ya da filmken pek fazla tutulmamış ancak diziye uyarlanınca çok sevdiğimiz yapımlar haline dönüştüler.

Romanlardan, hikayelerden ve çizgi romanlardan sonra filmler de yeni yükselen trend dizilerin esiri oldu. Zihnimizde kalan ya da filmken pek fazla tutulmamış ancak diziye uyarlanınca çok sevdiğimiz yapımlar haline dönüştüler.

Nikita









Yönetmenlğini Luc Besson'un yaptığı 1990 yapımı La Femme Nikita'nın ardından 1997 yılında dizi haline getirilmeye karar verilen Nikita, beş başarılı sezon geçirdi. Daha sonra Maggie Q 'nin başrolünde oynadığı 2010 yapımı yeni bir dizi de çekildi. Dizinin konusu anti terör organizasyonunun elemanı olan kahramanın yeni hayatına uyum sürecini ve makineleşmeme çabasını anlatıyordu. Nikita karakterini ise Peta Wilson oynuyordu.

Stargate SG-1









Roland Emmerich'in yönettiği ve Dean Devlin ile beraber yazdığı, başrollerini Kurt Russell, James Spader ve Jaye Davidson'ın paylaştığı, 1994 yapımı kült bilim kurgu filmi yayınlandığı yıllarda birçok kitlenin beğenisi kazanan filmin dizisi devam niteliğinde çekildi. Dizide dost ve düşman farklı ırkların Tauri (Dünya) halkıyla olan ilişkileri işleniyor. Ayrıca uzaylılar ve Mısır tanrıları arasındaki bağların da konu edindiği dizide Adından da anlaşıldığı gibi yıldız geçidi sayesinde farklı gezegenlerde maceralar yaşayan SG-1 takımına da tanık oluyoruz.



Terminator: The Sarah Connor Chronicles









James Cameron'un yönetmenliğini üstlendiği ve başrolünde Arnold Schwarzenegger'in efsaneleştiği filmin 2. ve 3. serilerinde Sarah Connor ve John Connor karakterlerinin serüvenleri dizide hayat buluyordu. Warner Bros'un yapımcılığını üstlendiği bu dizi hayranları tarafından müptelası haline gelmiş olsa da başlayan senarist grevinin uzun sürmesi sonucunda yarım kaldı ve bir daha çekilmedi. Yarım kalan dizi hala içimizde bir ukte.



Teen Wolf









Sizi popüler olan dizinin asıl uyarlandığı çok eski bir filme götürelim. 1985'de yapılan Teen Wolf filminde Rod Daniel yönetmenlik koltuğunda oturuyor. Komedi türündeki yapımın konusuna gelecek olursak: Scott McCall adında bir lise öğrencisinin ormanda dolaşırken bir kurt adam tarafından ısırılması sonucu yaşadığı doğa üstü olayların etrafında gelişiyor. Tüm dünyada izlenme rekorları kıran diziye gelecek olursak, komedi yanı törpülendi ve Scott, bir kurt adam olduğu gerçeğini, hayatı ve vücudundaki değişiklikleri, arkadaşlarını, aşık olduğu kızı ve bir diğer gizemli kurt adam Derek Hale'i idare etmek zorunluluğunda kalıyor.



Sherlock









Arthur Conan Doyle tarafından 1854 yılında yaratılan ve dünyanın en çok bilinen kurgusal dedektifleri arasında yer alan Sherlock Holmes'u hepimiz tanıyoruz. Robert Downey Jr. ve Jude Law'ın başrollerinde oynadığı 2009 yapım film iki seriden oluşmuş ve büyük beğeni kazandı. Her ne kadar film ile ilgili olmasa da günümüze uyarlanan Sherlock dizisi de kitaplarının ve filminin hakkını verecek düzeyde. Başrolde Benedict Cumberbatch ve Martin Freeman'ın oynadığı televizyon dizisi 2010'dan beri yayında. Tek sıkıntısı 2-3 yılda bir 3 bölüm yayınlanması. Bu da hayranlarını kanser etmeye yetiyor.



Fargo









Coen kardeşlerin 1996 yapımı Fargo'su hamile polis şefi Marge Gunderson'ın araştırdığı bir dizi cinayeti anlattığı filmin başrollerinde Frances McDormand, Steve Buscemi, William H. Macy gibi isimlerbulunuyor. Başroldeki Frances McDormand bu rol sayesinde Oscar bile kazandı. Billy Bob Thornton ve Martin Freeman FX'in dramasında tam anlamıyla döktürürken diğer rollerde Colin Hanks, Bob Odenkirk, Kate Walsh, Adam Goldberg gibi isimler de yer alıyor. Dizi kara mizahıyla birçok diziseveri kendisine bağladı.



Hannibal









Efsane Kuzuların Sessizliği filminde Jodie Foster ve Anthony Hopkins'in başarılı oyunculuklarıyla dünya sinema tarihinde büyük izler bırakmıştı. Aradan geçen yaklaşık 20 yılın ardından Hannibal Lecter'a Mads Mikkelsen hayat vermiş ve dizi 2 sezon boyunca NBC'de yayınlandı. Büyük bir izleyici kitlesine ulaşan dizi şaşırtıcı şekilde final yapma kararı aldı ve yeni sezonu yayınlanmadı.



Twelve Monkeys









1995 yapımı Terry Gilliam filmi. Başrollerde Brad Pitt, Bruce Willis ve Madeleine Stowe rol alıyordu.Film "Cassandra Kompleksi" tabanına oturtulmuş geleceği görmenin ödül değil ıstırap verici bir deneyim olabileceği temelinden hareket ediliyordu. aradan geçen 20 yılın ardından film Aaron Stanford, Amanda Schull, Noah Bean gibi isimlerin yönetmenliğinde diziye dönüştü.



SELİM GERÇEKER