Filmleri mahveden kararlar

En iyi filmler, bu filmlerdeki en iyi sahneler, en iyi oyuncular, en iyi yönetmenler, en iyi akımlar, en iyi uyarlamalar, en iyi diziler derken üzerine konuşulacak çok fazla şeye sahibiz. Ancak hep en iyilere yoğunlaşınsac gerçekten uzaklaşmış oluyoruz, çünkü her zaman iyi filmlerle karşılaşmıyoruz. Hatta kötü filmler de iyi filmler kadar fazla, belki de onlaran daha fazla. Fimlleri kötü yapan şeyler bazen ufak bir oyuncu seçimi, bazen temelden yapıyı sarsan bir senaryo sorunu bazen de yönetmen seçimi olabiliyor. Peki bir filmin çekimi sırasında alınan yanlış kararlar? Bunlar da en az yukarıda saydıklarımız kadar filmi kötüye çevirebilme etkisine sahip. Çekilen filmin akıntıya yenik düşmesi, oldukça kolay. Eğer bu kararlar işe son verdirseydi, birileri yapımcının ofisinden şu an ktuuya eşyalarını dolduruyor olurdu.





Fantastic Four (2015) - Çıplak Thing











Fantastic Four'la ilgil itek sorunun bu olduğunu söylersek, dev bir hata yapmış oluruz; burada herkesin hemfikir olduğunu düşünüyoruz. 2015 yapımı ve Josh Trank'in yönetmenliğini üstlendiği Fantastic Four, hayli tartışılmıştı. Bu dörtlünün karanlık, girift bir versiyonunu yapmak, pek de iyi bir fikir olmayabilir, yine de kabul edilebilir bir fikirdi. Anlaşılır olmayan şey, Thing'in pantolonsuz dolaştığı bir film üretmiş olmalarıydı. Kim Fantastic Four çizgi romanlarını okuyup "Bu kaya süper kahraman niye çıplak değil" diye düşünür ki? Süper kahraman filmlerinin en önemli kuralı herkesin pantolon giymesi olmalı.







Spider-Man 3 (2007) - Dans eden Peter









En popüler Örümcek Adam filmi değildi, kabul ediyoruz; ancak yine de içinde çok hoş anlar barındırıyordu ve tabii ki saçma anlar da... Filmin duygu durumunun sürekli ve uçtan uca değiştiğini söylemenin pek de yanlış olmadığını belirtmek gerek. Spider-Man'in alter egosu Peter Parker, olması gerekenden daha agresif hareket ediyordu örneğin. Bu, filmde kendisine nasıl yer buluyor olabilir? Peter bir caz kulübüne gidiyor ve Mary Jane'i etkilemek için dans ediyor. Fakat işin dozunu elbette kaçırıyor. Masalara zıplıyor, sandalyelerin arasında kayıyor ve izleyicilerin onun adına utanmasına neden oluyor.











Wild Wild West (1999) - Büyük robot böcek











Doksanlı yılların sonunda, Will Smith oldukça popülerdi. Independence Day ve Man in Black gibi filmlerden sonra, durdurulamaz görünüyordu. Sonra Wild Wild West ile geldi. 60'lı yılların popüler televizyon dizisine dayanan film, bilim kurgu ve western türlerinin tuhaf bir karışımı gibiydi. Tüm film, dev mekanik bir örümceğin Başkan'ın konvoyuna saldırmasıyla iyice tuhaf bir hal aldı.











Batman & Robin (1997) - Arnold Schwarzenegger











Batman & Robin'in yapım sürecinde, bir sürü irili ufaklı hata yapıldı. Joel Schumacher 60'ların Batman dizisi gibi bir ton yakalamaya çalışıyordu, ancak nasıl olduysa bu konuda biraz fazla ileri gitti. Filmle ilgili en büyük ve en önemli hata da Arnold Schwarzenegger'in Mr. Freeze olarak seçilmesi oldu. Özellikle de filmdeki diğer karakterleri düşünürsek. Schwarzenegger'i Bane olarak da seçebilirlerdi örneğin. Ancak bu vücut geliştirmeciyi, bir bilim adamı olarak seçtiler. Nasıl bir yanlış olduğunu bir kez daha düşünün.











Terminator Salvation (2009) - John Connor'a odaklanılmaması











İlk Terminatör filminden beri, hayranlar John Connor'ın anlatıldığı ve direnişe gelecekte önderlik ettiği bir filmin hayalini kuruyor. Terminator: Salvation, o film olmalıydı, ancak olmadı. İstediğimizi o filmde de alamadık ve onun yerine film başka bir yarı-insan, yarı-Terminatör'e odaklanıyordu; oldukça da sıkıcıydı. Üstelik John Connor'u Christian Bale canlandırıyordu! Sadece saçma değil, kaba da bir davranış bu...











Halloween: Resurrection (2002) - Busta Rhymes











Tüm slasher ikonlarının içerisinde Michael Myers, her zaman kaliteli ve klas bir görüntü çizdi. Freddy Krueger gibi bir komedyen değildi, filmleri her zaman Jason Voorhees'in başrol oynadıklarından biraz daha korkutucuydu. Bu, Halloween: Resurrection'da tamamen değişti. Busta Rhymes harika bir rap müzisyeni, ancak pek de iyi bir aktör olduğunu söyleyemeyiz. Kendisi için özel olarak yazılan bir karakteri canlandırıyor, işler de biraz saçmalaşıyor; hatta slasher filmlerin içinde bile saçmaca görünüyor. Michael Myers ve Busta Rhymes arasındaki bir kung fu dövüşünde herkes kaybedendir!















Teenage Mutant Ninja Turtles III (1993) - Zamanda yolculuğun eklenmesi









Teenage Mutant Ninja Turtles'ın arkasındaki yapımcılar, sadece ilk ve ikinci filmlerin bir benzerini çekmek iistemediler. O filmlerde ninja kaplumbağalarımız ustaca dövüş yeteneklerini konuşturuyorlardı. Üçüncü film, öte yandan, kaplumbağaların feodal Japonya'ya zaman yolculuğu yapmasını anlatıyordu. Daha fazla bir şeyden bahsetmeye gerek yok. Feodal Japonya ve Ninja Kaplumbağalar.









RoboCop (2014) - 13 yaş üzeri













Orijinal RoboCop filmi klasikleşmiş bir 80'ler yapımıydı. Herkes yeniden çekileceğini biliyordu. Orijinal iilm 80'ler kültürüne satirik bir yaklaşım sergiliyordu, bu yüzden yeni bir RoboCop filminin üretilmesi ve modern izleyiciye kazandırılması muhtemel görülüyordu. Ne yazık ki yeniden çekim RoboCop, 13 yaş üzeri izni alabilmek için filmin içindeki şiddet sahnelerini azalttı. Bu da RoboCop'u oldukça zor bir duruma düşürdü.









Bram Stoker's Dracula (1992) - Dracula'nın tıraşı











Bunu konuşuyor olmamız bile tuhaf aslında. Ancak Francis Ford Coppola'nın Bram Stocker's Dracula'sı oldukça tuhaf bir filmdi. Vampirlere klasik bakış açısından daha farklı bir yönden bakıyordu. Çoğunlukla bu yeni bakış açısı işe yaramıştı ve film oldukça güzeldi. Dracula birçok farklı görünüşe sahipti filmde ve çoğunlukla korkutucu hatta rahatsız ediciydi. Filmin başında, yaşlı bir adam olarak görünüyordu. Her şey oldukça tuhaf ama yakışır derecede tuhaf görünüyordu -saç tıraşı dışında. Oldukça saçma bir saç tıraşıydı ve filmin tüm tonlarını bozuyordu.









Pearl Harbor (2001) - Esas saldırıya odaklanılmaması













Eğer büyük bir tarihi olayın filmini yapıyorsanız, gerçekten o olaya odaklanmanız gerek. Michael Bay'in Pearl Harbor'una yapılan tüm pazarlama ve tanıtım çalışmaları, filmin aksiyon yüklü bir tarihi yapım olduğu imajını uyandırıyordu. Öyle ya da böyle film, tek başına iyi bir film olduğunu hissettiriyordu. Ancak hayranlar daha karşılıklı aksiyon görüntüleriyle dolu bir film bekliyordu. Bunun yerine film, Ben Affleck ve Josh Hartnett'in aynı kadına aşık olmasını anlatıyordu. Üstelik, filmin ortasında saldırı yaşanıyor ve kalan yarısında izleyici yine sıkıcı bir aşk hikayesiyle baş başa bırakılıyordu.