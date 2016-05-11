Filmlerin arasına gizlenen panda

Süper kahramanların arasındaki gizli hayvanı fark ediyor musunuz? Şaka yaptığımızı sanıyorsanız yanılıyorsunuz. En azından şaka yapan taraf biz değiliz. Mesela aşağıdaki Avengers posterindeki pandayı bulabildiniz mi?Matthew Merrill isimli sanatçının hazırladığı bu görsellerle biraz uğraşmanız gerekecek.







Pandayı fark etmek o kadar da kolay değil. Hınzır pandanın yüzü, Robert Downey Jr.'ın hayat verdiği Iron Man karakterinin göğsünde, posterin tam merkezinde. Pandaya verilen hafif parlaklık pandamızın kamufle olmasını kolaylaştırıyor.







Peki Star Wars için yapılan bu bağımsız görseldeki pandayı bulabilecek misiniz? Siyah ve beyaz renklerinden oluşmuş bu görselde siyah beyaz pandamızı görmek kolay olmasa gerek.







Hele ki tekrar eden figürlerin arasına bir panda gizlenince onu bulup ortaya çıkartmak daha zor oluyordur. Gözlerinizi bozmadan aramayı bırakıp aşağıdaki resme bakabilirsiniz.







Şaşırdınız değil mi? İnternete görsel yükleme ve paylaşım sitesi olarak kullanılan "Imgur"da paylaşılanbu fotoğraflar şu sıra birçok hesap tarafından sosyal medyada dolaşmaya başladı.







AHMET TOĞAÇ