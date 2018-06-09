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Sinema>  Sinema Haberleri
9 Haziran 2018 10:04

First Man fragmanı yayınlandı!

Ryan Gosling, Neil Armstrong'u canlandırıyor.



2 Oscar adaylığı bulunan ünlü oyuncu Ryan Gosling'in başrolünü üstlendiği biyografik yapım, Ay'a ilk ayak basan insan Neil Armstrong'un NASA temelli aya gidiş görevini konu alıyor.Damien Chazelle'in yönetmen koltuğuna oturduğu film, James R. Hansen’ın “First Man: The Life of Neil A. Armstrong" isimli biyografik yapımından uyarlanıyor.


Filmin kadrosunda Kyle Chandler, Shea Wigham, Jon Bernthal, Brian d’Arcy James, Pablo Schreiber, Patrick Fugit, Cory Michael Smith, Lukas Haas ve Christopher Abbott yer alıyor.


Filmin orijinal fragmanını izliyoruz.



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