Sokakta elindeki telefondan gözünü ayırmamaya çalışarak yürüyen insanlar görmeye geçtiğimiz hafta alıştık ve bu çılgınlık, tüm dünyayı sarmış durumda. Çünkü artık Pokemon'un mobil cihazlar için özel olarak tasarlanmış bir oyunu var! Pokemon GO, yayınlandığı günden bugüne, dünyanın her yerinde bir anda yayılarak büyük bir tutku haline geldi. Popülerliğini kaybetmiş gibi dursa da aslında internet üzerinden tartışmaları devam eden, tüm haklarını elinde bulunduran Nintendo'nun ürettiği oyun konsollarıyla oyunları uzun yıllardır oynanan, çizgi dizisini yakalayamayan nesli bile bir çırpıda kendiisine bağlayan Pokemon'dan artık her yaştan ve her kesimden insan bahsediyor. Bu oyunu herkes oynuyor. Pokemon'a yabancı gibi duran birçok kişi bile bu oyuna kendini kaptırdı. Yolda, iş yerinde, okulda, bir parkta, her yerde Pokemon GO oynayan kişilerle karşılaşyoruz. Son bir haftada en çok Pokemon, Pokestop, Poke topu, gym gibi kelimeleri kullandık. Dünyanın her yerinde işleri değiştirmek ve insan ilişkilerinde farklı bir boyut açmak için Pokemon GO isimli mobil oyuna bir hafta yetti. Bir hafta içinde sırf Amerika'da bile büyük bir başarı elde etti. Sosyal medya platformlarının hepsinde yayınlandığı anda bir trend haline geldi ve oldukça popüler bir oyun oldu. Hatta Tinder'ı bile ezdi geçti. Tinder için ilişkilerde Pokemon GO kriterini düşünme zamanıdır belki de. Ancak şimdi bambaşka bir şeyi daha konuşmanın zamanı. Pokemon hayranlarını çok mutlu edecek bir haberimiz var: yeni bir Pokemon filmi, hiç bu kadar yakın olmamıştı!
14 Temmuz 2016 14:02
Fırtına sürüyor: Pokemon'un yeni filmi gelebilir
Legendary Pictures şirketi, Pokemon GO sonrası yeni bir Pokemon filmi için anlaşmalar yürütüyor.
Sokakta elindeki telefondan gözünü ayırmamaya çalışarak yürüyen insanlar görmeye geçtiğimiz hafta alıştık ve bu çılgınlık, tüm dünyayı sarmış durumda. Çünkü artık Pokemon'un mobil cihazlar için özel olarak tasarlanmış bir oyunu var! Pokemon GO, yayınlandığı günden bugüne, dünyanın her yerinde bir anda yayılarak büyük bir tutku haline geldi. Popülerliğini kaybetmiş gibi dursa da aslında internet üzerinden tartışmaları devam eden, tüm haklarını elinde bulunduran Nintendo'nun ürettiği oyun konsollarıyla oyunları uzun yıllardır oynanan, çizgi dizisini yakalayamayan nesli bile bir çırpıda kendiisine bağlayan Pokemon'dan artık her yaştan ve her kesimden insan bahsediyor. Bu oyunu herkes oynuyor. Pokemon'a yabancı gibi duran birçok kişi bile bu oyuna kendini kaptırdı. Yolda, iş yerinde, okulda, bir parkta, her yerde Pokemon GO oynayan kişilerle karşılaşyoruz. Son bir haftada en çok Pokemon, Pokestop, Poke topu, gym gibi kelimeleri kullandık. Dünyanın her yerinde işleri değiştirmek ve insan ilişkilerinde farklı bir boyut açmak için Pokemon GO isimli mobil oyuna bir hafta yetti. Bir hafta içinde sırf Amerika'da bile büyük bir başarı elde etti. Sosyal medya platformlarının hepsinde yayınlandığı anda bir trend haline geldi ve oldukça popüler bir oyun oldu. Hatta Tinder'ı bile ezdi geçti. Tinder için ilişkilerde Pokemon GO kriterini düşünme zamanıdır belki de. Ancak şimdi bambaşka bir şeyi daha konuşmanın zamanı. Pokemon hayranlarını çok mutlu edecek bir haberimiz var: yeni bir Pokemon filmi, hiç bu kadar yakın olmamıştı!
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Pokémon GO'nun yankıları sürerken izlemeniz gereken Pokémon filmlerihaber 8 Temmuz 2016
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