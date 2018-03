Fırtına sürüyor: Pokemon'un yeni filmi gelebilir

Sokakta elindeki telefondan gözünü ayırmamaya çalışarak yürüyen insanlar görmeye geçtiğimiz hafta alıştık ve bu çılgınlık, tüm dünyayı sarmış durumda. Çünkü artık Pokemon'un mobil cihazlar için özel olarak tasarlanmış bir oyunu var! Pokemon GO, yayınlandığı günden bugüne, dünyanın her yerinde bir anda yayılarak büyük bir tutku haline geldi. Popülerliğini kaybetmiş gibi dursa da aslında internet üzerinden tartışmaları devam eden, tüm haklarını elinde bulunduran Nintendo'nun ürettiği oyun konsollarıyla oyunları uzun yıllardır oynanan, çizgi dizisini yakalayamayan nesli bile bir çırpıda kendiisine bağlayan Pokemon'dan artık her yaştan ve her kesimden insan bahsediyor. Bu oyunu herkes oynuyor. Pokemon'a yabancı gibi duran birçok kişi bile bu oyuna kendini kaptırdı. Yolda, iş yerinde, okulda, bir parkta, her yerde Pokemon GO oynayan kişilerle karşılaşyoruz. Son bir haftada en çok Pokemon, Pokestop, Poke topu, gym gibi kelimeleri kullandık. Dünyanın her yerinde işleri değiştirmek ve insan ilişkilerinde farklı bir boyut açmak için Pokemon GO isimli mobil oyuna bir hafta yetti. Bir hafta içinde sırf Amerika'da bile büyük bir başarı elde etti. Sosyal medya platformlarının hepsinde yayınlandığı anda bir trend haline geldi ve oldukça popüler bir oyun oldu. Hatta Tinder'ı bile ezdi geçti. Tinder için ilişkilerde Pokemon GO kriterini düşünme zamanıdır belki de. Ancak şimdi bambaşka bir şeyi daha konuşmanın zamanı. Pokemon hayranlarını çok mutlu edecek bir haberimiz var: yeni bir Pokemon filmi, hiç bu kadar yakın olmamıştı!





İyi yanları ve kötü yanları tartışıladursun, oyun Pokemon'un tüm haklarını elinde bulunduran Nintendo'nun değerine bir hafta gibi kısa bir süre içerisinde inanılmaz bir değer kattı. Nintendo, birçok oyunla, çizgi dizileriyle, koleksiyon kartlarıyla çoktan bir fenomen haline gelmişti tabii ki. Ancak Nintendo'nun şu anki değeri, önceki yıllarla karşılaştırılamayacak derecede yüksek ve bunu sadece Pokemon GO'ya borçlu. Ve şimdi, işin sinema ayağı da yavaş yavaş dallanıp budaklanmaya başladı. Birçok yapım stüdyosu, Pokemon filmi yapmak için daha önce de girişimlerde bulunmuştu. Ancak şu günlerde, beyazperde Pokemon'a çok daha yakın ve o kazan yavaş yavaş da olsa kaynamaya başladı. Pikachu'yu beyazperdede bir kez daha görme ihtimalimiz çok çok yüksek.

Deadline, Warcraft ve Jurassic World'ün de yapımcısı olan Legendary Pictures isimli şirketin Pokemon'un film haklarını almaya çok yaklaştığını belirtti. Legendary'den de Nintendo'dan da henüz bu anlaşmayla ilgili bir açıklama yapılmazken Deadline bu projeden oldukça emin bir şekilde bahsediyor.





Pokemon GO2nun popülerliğini ve bu popülerliği ne kadar hızlı bir şekilde yakaladığını göz önünde bulundurarak -oyunun piyasaya çıkışının üzerinden bir hafta geçtiğini tekrar hatırlatalım- bir Pokemon filmini duyurmak için bunun kadar uygun bir zaman göremeyebiliriz. Pokemon, televizyon serisinin bitişinin ardından hiç bu kadar popüüler olmamıştı. Film haklarıyla ilgili önceki görüşmeler hiçbir yere varmamış olabilir, ancak Legendary ve Nintendo'nun bu görüşmeleri diğerlerinden oldukça farklı ve bu ihtimal çok yakın duruyor.

Daha önce üç sinema filmi vizyona girmişti Pokemon serisinin. Bu üç film de gişede büyük başarılar yakalamış, ancak olumsuz eleştirilerin kurbanı olmuştu. Ancak Warcraft'ın da yapımcılığını üstlenen Legendary Pictures'in şu ana kadarki karnesi hayli iyi durumda. Warcraft filmi bilindik temalardan beslense de olumsuz eleştirilerle çok fazla karşılaşmamış, başarılı bir ilk film olarak görülmüştü. Bu yüzden olsa gerek, Legendary Pictures, bir Pokemon filmi üretebilmek -ve hatta belki de bu projeyi bir seriye dönüştürebilmek- için oldukça uygun bir seçenek gibi duruyor.

Çizgi dizisi tüm dünyada büyük bir ilgiyle takip edildikten sonra birçok farklı alanda karşımıza çıkan Pokemon, büyük bir ticari başarıyı halihazırda sağlamış bir proje. Koleksiyon ürünlerinden konsol oyunlarına ve sinema filmlerine kadar farklı araçlara defalarca taşınarak, her seferinde Nintendo'yu tatmin edecek geri dönüşler almayı bilmişti. Pokemon GO ise, bu başarı zincirinin zirve noktası olarak kabul ediliyor. Bir yıl önce küçük bir tanıtım videosu ile duyurulan mobil oyun Pokemon GO, bir anda belli ülkelerde erişime açıldı ve bir hafta gibi kısa bir sürede büyük bir başarı yakaladı.

Filmle ilgili bu görüşmeler gerçekleştiriliyor olsa bile henüz ilk evrelerinde olduğunu da unutmamakta yarar var. Legendary, Nintendo'yu ikna ederek film haklarını almayı başarabilir ancak oldukça uzun bir sürecin bizi beklediğini unutmamakta yarar var. Hele ki, Legendary'nin yakın zamanda viyona giren projesi Warcraft'ın projelendirilmesinin beş yıl sürdüğünü düşünürsek. Ancak ne olursa olsun, bu Pokemon filmi bir gişe rekoru kıracak.