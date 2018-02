Fransa'nın Oscar'ından adaylar açıklandı

Fransa’nın Oscar Ödülleri sayılan César Ödülleri’nde adaylar belli oldu. Fransa'nın en iyilerinin seçildiği tören 43. kez düzenleniyor. Cannes’da Jüri Büyük Ödülü kazanan fakat Oscar’da En İyi Yabancı Film’e aday gösterilmeyen “BPM” ve Albert Dupontel’in yönettiği “Au Revoir Là-Haut” 13 adaylıkla başı çekiyor. Fransız oyuncu ve komedyen Manu Payet’in sunuculuğunu yapacağı tören 2 Mart’ta düzenlenecek.

EN İYİ FİLM

BPM

Au revoir là-haut

Barbara

Le Brio

Patients

Petit Paysan

Le Sens De La Fête

EN İYİ YÖNETMEN

Robin Campillo (BPM)

Albert Dupontel (Au revoir Là-Haut)

Mathieu Amalric (Barbara)

Julia Ducournau (Grave)

Hubert Charuel (Petit Paysan)

Michel Hazanavicius (Le Redoutable)

Eric Tolédano & Olivier Nakache (Le Sens De La Fête)

EN İYİ KADIN OYUNCU

Juliette Binoche (Un Beau Soleil Intérieur)

Jeanne Balibar (Barbara)

Emmanuelle Devos (Numéro Une)

Marina Foïs (L’Atelier)

Charlotte Gainsbourg (La Promesse De L’Aube)

Karine Viard (Jalouse)

Doria Tillier (Monsieur Et Madame Adelman)

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Swan Arlaud (Petit Paysan)

Daniel Auteuil (Le Brio)

Jean-Pierre Bacri (Le Sens De La Fête)

Guillaume Canet (Rock’n Roll)

Albert Dupontel (Au Revoir Là-Haut)

Louis Garrel (Le Redoutable)

Reda Kateb (Django)

EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN KADIN OYUNCU

Iris Bry (Les Gardiennes)

Laetitia Dosch (Jeune Femme)

Eye Haïdara (Le Sens De La Fête)

Camélia Jordana (Le Brio)

Garance Marillier (Grave)

EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN ERKEK OYUNCU

Benjamin Lavernhe (Le Sens De La Fête)

Finnegan Oldfield (Marvin Ou La Belle Education)

Pablo Pauly (Patients)

Nahuel Pérez Biscayart (BPM)

Arnaud Valois (BPM)

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Laure Calamy (Ava)

Anaïs Demoustier (La Villa)

Sara Giraudeau (Petit Paysan)

Adèle Haenel (BPM)

Mélanie Thierry (Au Revoir Là-Haut)

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Niels Arestrup (Au Revoir Là-Haut)

Laurent Lafitte (Au Revoir Là-Haut)

Gilles Lellouche (Le Sens De La Fête)

Vincent Macaigne (Le Sens De La Fête)

Antoine Reinartz (BPM)

EN İYİ KOSTÜM

BPM

Au Revoir Là-Haut

Barbara

Les Gardiennes

La Promesse De L’Aube

EN İYİ SET DEKORASYONU

BPM

Au Revoir Là-Haut

Barbara

La Promesse De L’Aube

Le Redoubtable

EN İYİ ANİMASYON

Le Grand Méchant Renard Et Autres Contes

Sahara

Zombillénium

EN İYİ KISA ANİMASYON

Le Future Sera Chauve

I Want Pluto To Be A Planet Again

Le Jardin De Minuit

Pépé Le Morse

EN İYİ SİNEMATOGRAFİ

BPM

Au Revoir Là-Haut

Barbara

Les Gardiennes

Le Redoubtable

EN İYİ UYARLAMA SENARYO

Au Revoir Là-Haut

Les Gardiennes

Patients

La Promesse De L’Aube

Le Redoubtable

EN İYİ ÖZGÜN SENARYO

BPM

Barbara

Grave

Petit Paysan

Le Sens De La Fête

EN İYİ KURGU

BPM

Au Revoir Là-Haut

Barbara

Petit Paysan

Le Sens De La Fête

EN İYİ SES

BPM

Au Revoir Là-Haut

Barbara

Grave

Le Sens De La Fété

EN İYİ KISA FİLM

Les Bigorneaux

Le Bleu Blanc Rouge De Mes Cheveux

Debout Kinshasa!

Marlon

Les Misérables

EN İYİ İLK FİLM

Grave

Jeune Femme

Monsieur & Madame Adelman

Patients

Petit Paysan

EN İYİ BELGESEL

12 Days

A Voix Haute – La Force De La Parole

Carré 35

I Am Not Your Negro

Visages Villages

EN İYİ FİLM MÜZİĞİ

BPM

Au Revoir Là-Haut

Grave

Petit Paysan

Visages Villages

EN İYİ YABANCI FİLM

Le Caire Confidentiel

Dunkirk

L’Echange Des Princesses

Loveless

La La Land

Noces

The Square