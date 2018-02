Frasier'ın yıldızı John Mahoney hayatını kaybetti

Frasier dizisinde Kelsey Grammer ve David Hyde Pierce karakterlerinin babasını oynayan aktör Martin Crane'nin pazar günü hayatını kaybettiği açıklandı.

Hot in Cleveland dizisinden de tanıdığımız John Mahoney'in American President, Say Anything, Eight Men Out gibi onlarca önemli filmi vardı.

JOHN MAHONEY KİMDİR?

John Mahoney 30 senelik sanat hayatında bir sürü ödüle de layık görüldü. Oyuncunun Frasier ile 200 yılında SAG Ödülü'nü almıştı.

2 Emmy, 2 Golden Globe adaylığı bulunan John Mahoney 1986 yılında Tony Ödülü'nü almıştı.