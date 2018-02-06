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Sinema>  Sinema Haberleri
6 Şubat 2018 10:45

Frasier'ın yıldızı John Mahoney hayatını kaybetti

Frasier'daki Martin Crane karakteriyle hafızalara kazınan İngiliz aktör John Mahoney 77 yaşında hayatını kaybetti

Frasier dizisinde Kelsey Grammer ve David Hyde Pierce karakterlerinin babasını oynayan aktör Martin Crane'nin pazar günü hayatını kaybettiği açıklandı.

Hot in Cleveland dizisinden de tanıdığımız John Mahoney'in American President, Say Anything, Eight Men Out gibi onlarca önemli filmi vardı.
JOHN MAHONEY KİMDİR?
John Mahoney 30 senelik sanat hayatında bir sürü ödüle de layık görüldü. Oyuncunun Frasier ile 200 yılında SAG Ödülü'nü almıştı.
2 Emmy, 2 Golden Globe adaylığı bulunan John Mahoney 1986 yılında Tony Ödülü'nü almıştı.
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