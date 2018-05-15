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Sinema>  Sinema Haberleri
15 Mayıs 2018 19:30

Freddie Mercury hikayesi Bohemian Rhapsody'den ilk fragman

Bohemian Rhapsody ülkemizde 2 Kasım'da vizyonda olacak!



Bryan Singer'ın yönetmen koltuğuna oturduğu yapım 1960'lı yılların sonunda Londra'da kurulan ve tüm zamanların en efsanevi gruplarından birine dönüşen Queen'in ikon haline gelmiş solisti Freddie Mercury'nin hayatını konu alıyor.


Senaryosu Anthony McCarten ve Peter Morgan'a ait olan filmin kadrosunda Mike Myers, Joseph Mazzello, Ben Hardy, Aidan Gillen ve Tom Hollander gibi isimler yer alıyor.Freddie Mercury'ye ise oyuncu Rami Malek hayat veriyor.


2 Kasım'da sinemalarda olacak filmin fragmanı yayınlandı, izleyelim.



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