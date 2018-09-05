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5 Eylül 2018 13:40

Freddie Mercury’nin doğum gününe özel klip

Rami Malek’in başrolünü üstlendiği Bohemian Rhapsody filminden Freddie Mercury’nin doğum gününe özel bir klip yayımlandı.


Müzik tarihinin en önemli seslerinden Freddie Mercury’nin bugün doğum günü. Yaşasaydı bugün 72 yaşına girecek olan muazzam sesin dikkat çeken hayatı Bohemian Rhapsody filmine konu oldu. Solisti olduğuQueenile birlikte pop/rock müziği adeta yeniden şekillendiren Mercury’i merkeze alan filmin başrolünü Mr. Robot dizisiyle dünya çapında üne kavuşan Rami Malek üstleniyor.


Bryan Singer'ın yönetmen koltuğuna oturduğu yapım 1960'lı yılların sonunda Londra'da kurulan ve tüm zamanların en efsanevi gruplarından birine dönüşen Queen'in ikon haline gelmiş solisti Freddie Mercury'nin hayatını konu alıyor.


Bohemian Rhapsody’nin Türkiye’de2 Kasım‘da vizyonda olacağını hatırlatmadan geçmeyelim.


İşte Freddie Mercury’nin doğum gününe hazırlanan klip...


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