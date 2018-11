Gal Gadot mavi halıda esti geçti

İsrailli model Gal Gadot, heyecanla beklenen animasyon yapımı Ralph Breaks the Internet’in galasında tercih ettiği koyu kırımızı takımı ile eleştirmenlerden tam not aldı. Wonder Woman karakteriyle adını milyonlara duyurmayı başaran Gadot, Ralph Breaks the Internet’te Shank karakterine sesiyle can veriyor.

Londra'daki Curzon Mayfair'de gerçekleşen galaya, yapımda yer alan herkes tam kadro yer aldı. 33 yaşındaki aktrist takım elbisesiyle mavi halıda güçlü bir duruş sergiledi. Saç ve makyajını sade tutan Gal Gadot, güleç yüzüyle herkesin gözdesi oldu. Phil Johnston,Rich Moore ikilisinin yönetmenliğini paylaştığı Ralph Breaks the Internet’tin oyuncu kadrosunda Gal Gadot’un yanı sıra; John C. Reilly,Sarah Silverman, Taraji P. Henson ve Jack McBrayer gibi isimler yer alıyor. Animasyon yapım ülkemizde 11 Şubat 2019’da vizyondaki yerini alacak.