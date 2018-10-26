26 Ekim 2018 11:49 Galada en çok konuşulan bu çanta oldu Suspiria filminin galasına, başrol oyuncusu Tilda Swinton'un stili damga vurdu.

41 yıl sonra yeniden beyazperdeye uyarlanan Suspiria filminin galasında Tilda Swinton, ilginç stiliyle kırmızı halının en dikkat çeken ismi oldu. Swinton'un el şeklindeki çantası tüm yıldızlardan rol çalarak, gecenin odak noktası oldu.

Başrollerde Dakota Johnson, Tilda Swinton, Chloe MoretzveMia Goth’un yer aldığı filmin özel gecesinde film ekibi tam kadro oradaydı.

Hollywood’daki ArLight Cinerama Dome’da yapılan prömiyerde, film gösterimi öncesi kırmızı halı geçidi düzenlendi. Kırmızı halının en dikkat çeken ismi 57 yaşındaki İngiliz oyuncu Tilda Swinton oldu. Swinton’un Schiaparelli Haute Couture tasarımı elbisesi gecenin en ilgi çeken kıyafeti oldu. Pembe bol bir pantolon ve siyah ceketten oluşan kıyafette, el şeklindeki düğmeler dikkat çekti.

Swinton’un yine el şeklinde olan çantası da kırmızı halının odak noktası oldu. Ödüllü senarist David Kajganich’in imzasını taşıyan Suspiria, 9 Kasım’da ülkemizde gösterime giriyor.