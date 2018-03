21 Ekim 2016 14:17 Galaksinin Koruyucuları 2'nin fragmanı yayınlandı Marvel'ın Galaksinin Koruyucuları (Guardians of the Galaxy) serisinin ikinci filminden ilk fragman yayınlandı. Fragmanda ekip yine formunda görünüyor.

Tüm ekip tam kadro Guardians of the Galaxy'nin ikinci filminde buluşmaya hazırlanıyor. Star-Lord (Chris Pratt), Gamora (Zoe Saldana), Drax the Destroyer (Dave Bautista), Rocket Raccoon (Bradley Cooper) ve Vin Diesel'in canlandırdığı Tiny Groot bile dönüyor.









Filmin ilk fragmanından çok da bir şey öğrenebildiğimizi söyleyemeyiz. Ölümcül bıçaklarından biriyle havada ve koşarken görünüyor, kardeşi Nebula da aynı karede karşımıza çıkıyor. Yondu, çizgi romanda göründüğü haline çok yakın bir şekilde karşımızdaç Ekibin dışında ise mavi yüzlü uçan uzaylılar görüyoruz. Öyle görünüyor ki, yeni filmde Galaksinin Koruyucuları onlarla mücadele edecek.

İlk filmdeki müzah anlayışının aynı şekidle devam ettiğini söylemek mümkün. Drax, Quill'e kendisi kadar acınası bir kadın bulmasını gerektiğini, Gamora'ya bağlanmaması gerektiğini söylüyor. Ayrıca Koruyucular'ın, uzay elbiselerini hem de eğlence için kullanabileceğini görüyoruz.













Blue Suede'nin Hooked on a Feeling isimli şarkısı da fragmanda kullanılıyor. Peter Quill'in 1970'lerin popüler şarkılarını kapsayan karışık kasetindeki şarkılardan birisiydi ve o kaseti Quill, bir uzay gemisi tarafından kaçırılıp öldürülen annesinden almıştı.

Guardians of the Galaxy'nin2014 yılında vizyona giren filmi, sürpriz bir şekilde popülerlik yakalamıştı. Gişeden oldukça kazançı çıkmıştı, filmin C sınıfı bilim kurguları andıran ismi bile bunun önüne geçmemişti. Bu nedenle ikinci film de çok büyük bir merakla bekleniyor. Film, 5 Mayıs 2017'ye şimdiden tarihlendi ve ayrıca filmden bir poster de yayınlandı.