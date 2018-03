Game of Thrones bu sefer iştah açıyor

Şu sıralar sosyal medyanın tüm mecralarında iştah açıcı yemeklerin videoları geziyor. Maharetli ellerden çıkan çekici tatlar hepimizin ilgi odağı. Peki dünyanın bir başka yerinde insanlar neler yiyor? Hayır bu soruyu bir ajitasyon malzemesi olarak görmeyin, bu dünyadan bahsetmiyoruz. Hani şu ejderhaların uçuştuğu Game of Thrones dünyası var ya… İşte o dünyanın “sakinleri” acaba hangi nefis tatlarla besleniyorlar.





Bir avuç midye ve istiridye

Game of Thrones’in beşinci sezonunda, Arya Stark’ın Jaqen H’ghar için birini öldürmesini görüyoruz. Hikaye efendisi Braavos’un, Faceless Men’inden birisinin gizliliklerini sağlamak ve ifşa edilmekten kaçınmak için görünüşlerini değiştirmeye uygun olan gizemli öldürme emirleri üzerine. Faceless Men’in House of Black and White’ınde tüm sezon yerleri ovalıyor gibi göründükten sonra Arya’ya sonunda bir suikast görevi veriliyor. Pazar yerine sızmak ve ilk hedefine yaklaşmak için Arya, istiridye, midye ve kum midyesi satan bir tüccar kılığına giriyor. Şansına, bu, kılıçla dövüşen öğretmeni için öldürecekleri listesinde olan Meryn Trant’ı öldürmek için onun yakınlardaki bir geneleve girmesine yardım ediyor.





Valyrian çeliğiyle dilimlenmiş güvercin turtası

Westeros boyunca güvercin turtası, çoğu düğün organizasyonlarında yemek olarak servis edilen geleneksel bir turtadır. Bu lezzetli kümes hayvanını ilk kez sansa Stark, kardeşinin ve annesinin Red Wedding’de ölümü hakkında homurdanırken duyduk. Üzgünüz Shea, ancak bu tüm ailesi bir düğünde yeni ölmüş birine ikram edilecek bir yemek değil. Aynı zamanda, Joffrey Baratheon ve Margaery Tryell’ın düğününde de kocaman bir güvercin turtası ikram edildiğini görüyoruz. Güvercin turtaları düğünde herkese dağıtılmak için olduğundan bu, Tyrion Lannister boyunda oldu. Joffery, büyükbabasının düğün hediyesini alıyor. Valyrian çeliğinden yapılmış bir kılıç, House Stark’ın bıçağından dövme bir kılıç ve turtayı dilimlerine ayırıyor. İçindeki pek çok güvercini salıyor ve bu süreçte çoğunu da öldürüyor.





The Hound için tavuk

Eğer Sandor “The Hound” Clegane’in eğlendiği bir şey varsa, o da iyi bir kuştur. The Hound, Joffery’nin kişisel koruması olunca bir tavukla baş etmeye alışıyor. Blackwater savaşından sonra Kingsguard’ı terk edince The Hound, Arya Stark’ı yakalayıp onu, ödül için, ailesine geri götürmeye niyetleniyor. Red Wedding’ten sonra her nasılsa The Hound, Arya’yı, Stark’lara fidye için direk götürme şansını kaybediyor. O yüzden teyzesi Vale’nin Lysa Arryn’ı için hazırlanıyor. Yolda da The Tound ve Arya bir grup Lannister’ın, Stark’ların ölümleri şerefine içtikleri bir meyhanede dururlar. The Hound, kral Joffrey’e dair dört kelimelik bir cümle homurdanır ve kendisine biraz tavuk getirmelerini talep eder. Kanlı bir kavgadan sonra, ikili Lannister destekçilerini öldürür. Arya kılıcını, The Hound da tavuğunu geri alır. Herkes kazanır! Ölü çocuklar dışında.





Hot Pie’nin korkunç kurt ekmeği

Konu Westeros diyarı olduğunda Hot Pie, birine verilmiş en kötü isim olmak zorunda. Ancak kesinlikle karakterine uyuyor. Arya Stark’ın heybetli, yetim refakatçisi Night’s Watch için geri alınmadan önce aslında bir fırıncı çırağıydı. Hot Pie Lannisterların adamlarından kaçan Arya Stark’ı ve Robert Baratheon’un gayri meşru çocuğu Gendry’i takip ediyor. “The Brotherhood without Banners”, üçlüyü yakalıyor ve askeri timin yemeklerini ve konaklamalarını karşılamaları karşılığında yerel bir meyhanecinin fırıncısı olarak Hot Pie’ın servisini teklif ediyor. Bir mutfakta çalışmak ve tehlikeden uzak olmayı içeren Hot Pie, Arya’ya, korkunç kurt şeklinde pişirdiği bir somun ekmeği veriyor. Ki aslında bu da, ayrılma hediyesi olarak House Stark’ın mühürüdür.





Mide bulandırıcı yaratıklar için limon pastası

Bu tatlılar, sadece yüceler ve Seven Kingdom’un arıtılmış alanları için servis edilen lüks tatlılardır. Limon pastaları özellikle küçük boyda pişirilirler ki yüceler dedikodu yaparken, tek elle azar azar yiyebilsinler. Bu pişirilmiş yiyecek aynı zamanda Sansa Stark’ın favorisidir. Ki bu da onu cimri tavırlarına götüren şımarık yetiştirilme tarzıyla ilgili çok şey anlatıyor. Tabi Joffrey, onun hayatını mahvedene kadar.





Canavarlardan yapılan Lamprey turtası

Lamprey turtası evcilleştirilmiş bir yemek gibi durabilirdi. Ta ki neyden yapıldığını öğrenene kadar… Lampreyler, ağızları dişle doldurulmuş çenesiz yılan balıklarıdır. Bu canavarlar suda saklanır ve kanlarıyla beslenmek için masum kurbanlarının ağızlarına gömülürler. Westeros’tan birinin sadece kasaplar ve fırıncılar satabilsin ve üst sınıf eğlensin diye göllere girip bu yaratıkları avladıklarını düşünmek zor. Ölülerin bir ordu yetiştirdiği ve ejderhaların insanları yediği bir dünyada, bilirsiniz bu kana susamış yılan balıkları muhtemelen çok büyük bir şey de sayılmaz.



AHMET TOĞAÇ