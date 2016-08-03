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Sinema>  Sinema Haberleri
3 Ağustos 2016 15:30

Game of Thrones sekizinci sezonda bitecek

Popüler dizi Game of Thrones'un sekizinci sezonda biteceği açıklandı. Ancak gelen son haberlere göre efsane, bir şekilde devam edecek.

Game of Thrones yapımcıları David Benioff ve Dan Weiss geçtiğimiz hafta içerisinde dizinin 15 kadar bölümünün daha yayınlanacağını açıklamıştı. Ancak hafta sonu, HBO'dan gelen açıklama biraz kafaları karıştırdı. Yapımcıların da HBO'nun da açıklamalarında hala dizinin kaderiyle ilgili belirsiz kısımlar var. Bu belirsiz kısımlar, dizinin hayranlarını oldukça heyecanlandırıyor.

Television Critics Association'un basın turunda bu cumartesi HBO'nun yeni program şefi CaseyBloys, HBO'nun diziyi tamamen Beinoff ve Weiss'in düşündüğü şekilde devam ettirmek istediğinisöyledi:
"Evet, Weiss ve Beinoff yapmak istediği sezon ve bölüm sayısıyla ilgili spesifik planlarıvar," diyerek Entertainment Weekly'e ufak ipuçları veren Bloys "Eğer elimden gelse onlardan 10sezon isterdim. Ancak nereye kadar en iyisini yapabileceklerini düşünüyorlarsa, oraya kadaryapmalılar," dedi.

Ancak hala kaç bölüm daha izleyeceğimiz sorusu gündemdeki yerini koruyor. Weiss ve Benioff 15kadar bölüm yapmayı planladıklarını, bunun da 5-6 kısa bölümden meydana gelecek iki sezonadenk geleceğini söylemişti.

Game of Thrones'un bitişini izlemek herkes için oldukça üzücü olacak. Ancak HBO, bu altınyumurtlayan tavuğun peşini kolay kolay bırakmak istemiyor. Bunu ise Bloys'un Game ofThrones'un bir spinoff'un yapılıp yapılmayacağı sorusuna verdiği yanıttan anlıyoruz. Bloysaçıkça bu konuyla ilgili "HBO'nun her zaman yapmak isteyeceği bir şey" dedi ve bunun hakkındaekiple de konuştuklarını söyledi:
"Bunun hakkında konuştuk. Kesinlikle bu işin karşısında değilim ancak mantıklı ve yaratıcı birşekilde planlanması gerekiyor. Yapımcıların henüz yedinci sezonu planlarken bunudüşünebileceklerini pek sanmıyorum. Herkes bu fikre ılımlı yaklaşıyor. Ancak henüz gerçekanlamda planlanmış bir şey yok ortada."

Bu arada, dizinin yeni sezonlarında kimleri görüp, kimleri göremeyeceğimiz ve hangikarakterlerin ölüp hangilerinin hayatta kalacağıyla ilgili tartışmalar da devam ediyor. Bukonuyla ilgili en son aldığımız bilgi ise Tyrion'u canlandıran Peter Dinklage, Jon Snow'ucanlandıran Kit Harrington, Cersei'yi canlandıran Lena Headey, Daenerys'i canlandıran EmiliaClarke ve Jaime'yi canlandıran Nikolaj Coster-Waldau'nun ücretleri yükseltilmişti. Bu da bukarakterlerin yedinci ve belki de sekizinci sezonda da karşımıza çıkabileceğini işaretediyordu.
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