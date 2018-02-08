Game Of Thrones yapımcıları Star Wars'a el atacak

Çetrefilli bir yapım aşamasından geçen Solo: A Star Wars Story'nin ilk fragmanının ertesinde, yepyeni Star Wars filmlerinin geleceği duyuruldu. Star Wars evreninde geçen yeni bir seri olacak filmlerin yazarlığını ve yapımcılığını, yedi sezondur popüler dizi Game of Thrones'un pilot koltuğunda oturan ve şu sıralar dizinin final sezonunun hazırlığını yapan David Benioff ve D.B. Weiss ikilisi yapacak.

Henüz detayların açıklanmadığı filmlerle ilgili tek somut bilgi; Benioff ve Weiss'ın, gerek dokuzuncu filmle sona erecek olan Skywalker külliyatından gerekse geçen aylarda duyurulan Rian Johnson'ın yeni Star Wars üçlemesinden hikâye olarak bağımsız olacak filmlere imza atacağı. İkilinin Star Wars filmlerinin hazırlıklarına 2019 yılında Game of Thrones'un final yapmasıyla başlaması bekleniyor.