Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>  Sinema Haberleri
23 Haziran 2016 08:07

Game of Thrones, yeni sezon için ipuçları verdi

Henüz altıncı sezonu devam ederken Game of Thrones'un sekizinci sezonuyla ilgili haberler şimdiden yayılıyor.

Hayranlarının bildiği gibi, Game of Thrones'ta hangi karakterin ne zaman ölüp diziden çıkacağı hiçbir zaman belli olmuyor. Sürekli olarak izleyicisini bu konuyla ilgili şaşırtan dizi, daha yedinci sezona geçilmeden sekizinci sezonla ilgili birçok dedikoduya ve habere konu olmaya başladı. HBO, son sezona kadar hangi karakterlerin hayatta kalabileceğiyle ilgili bir haber sızdırdı!

Altıncı sezonun bitmesine bir bölüm kalmışken, beş ana karakterin ödemelerinde yapılan artış, bu karakterlerin yedinci ve sekizinci sezonda da karşımıza çıkabileceği beklentisini de beraberinde getirdi.

Deadline'a göre, Peter Dinklage (Tyrion Lannister), Kit Harington (Jon Snow), Lena Headey (Cersei Lannister), Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) ve Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister) gelecek sezonda yayınlanacak her bölüm için 500 bin dolar alacak.
Bu, elbette ki tüm bu karakterlerin final sezonuna kadar hayatta kalacağının garantisini vermiyor. Ancak yine de hangi karakterleri gelecek sezon sıklıkla görme ihtimalimiz olduğuyla ilgili de bir işaret olarak algılanabilir. Hem de henüz diğer hiçbir karakterle ilgili böyle bir duyuru yapılmamışken.

Öte yandan, bu altılının içerisinde Arya Stark karakterini canlandıran Maisie Williams ve Sansa Stark rolünde izlediğimiz Sophia Turner'un bulunmaması oldukça dikkat çekici. Stark ailesiyle ilgili kötü bir haber olabilir bu.
HBO dizinin yedinci sezonuyla ilgili sırları saklamakta ısrarlıyken, yine de önümüzdeki sezonun geçtiğimiz sezonlara göre daha kısa -ve muhtemelen yedi bölüm- olacağı söylentisi de geçtiğimiz ay yayılmıştı.
Dizi, önümüzdeki pazar günü sezon finali yapacak. BUnunla birlikte tüm izleyicileri tarafından "şimdiye kadarki en iyi bölümü" olarak yorumlanan The Battle of the Bastards ise geçtiğimiz pazar yayınlanmış ve büyük bir ilgi görmüştü.


Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Mynet Sinema Haberlerini RSS ile takip edin.

    Vizyondaki Filmler

    Vizyondaki yeni filmler
    Vizyondaki eski filmler

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Son Haberler

    Tüm haberler için tıklayın
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir