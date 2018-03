23 Haziran 2016 08:07 Game of Thrones, yeni sezon için ipuçları verdi Henüz altıncı sezonu devam ederken Game of Thrones'un sekizinci sezonuyla ilgili haberler şimdiden yayılıyor.

Hayranlarının bildiği gibi, Game of Thrones'ta hangi karakterin ne zaman ölüp diziden çıkacağı hiçbir zaman belli olmuyor. Sürekli olarak izleyicisini bu konuyla ilgili şaşırtan dizi, daha yedinci sezona geçilmeden sekizinci sezonla ilgili birçok dedikoduya ve habere konu olmaya başladı. HBO, son sezona kadar hangi karakterlerin hayatta kalabileceğiyle ilgili bir haber sızdırdı!

Altıncı sezonun bitmesine bir bölüm kalmışken, beş ana karakterin ödemelerinde yapılan artış, bu karakterlerin yedinci ve sekizinci sezonda da karşımıza çıkabileceği beklentisini de beraberinde getirdi.



Deadline'a göre, Peter Dinklage (Tyrion Lannister), Kit Harington (Jon Snow), Lena Headey (Cersei Lannister), Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) ve Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister) gelecek sezonda yayınlanacak her bölüm için 500 bin dolar alacak.

Bu, elbette ki tüm bu karakterlerin final sezonuna kadar hayatta kalacağının garantisini vermiyor. Ancak yine de hangi karakterleri gelecek sezon sıklıkla görme ihtimalimiz olduğuyla ilgili de bir işaret olarak algılanabilir. Hem de henüz diğer hiçbir karakterle ilgili böyle bir duyuru yapılmamışken.





Öte yandan, bu altılının içerisinde Arya Stark karakterini canlandıran Maisie Williams ve Sansa Stark rolünde izlediğimiz Sophia Turner'un bulunmaması oldukça dikkat çekici. Stark ailesiyle ilgili kötü bir haber olabilir bu.

HBO dizinin yedinci sezonuyla ilgili sırları saklamakta ısrarlıyken, yine de önümüzdeki sezonun geçtiğimiz sezonlara göre daha kısa -ve muhtemelen yedi bölüm- olacağı söylentisi de geçtiğimiz ay yayılmıştı.

Dizi, önümüzdeki pazar günü sezon finali yapacak. BUnunla birlikte tüm izleyicileri tarafından "şimdiye kadarki en iyi bölümü" olarak yorumlanan The Battle of the Bastards ise geçtiğimiz pazar yayınlanmış ve büyük bir ilgi görmüştü.