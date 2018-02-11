Dünyaca ünlü dizi Game of Thrones’un final sezonu çekimleri hızla devam ediyor. Geçen hafta, bir takipçi dizinin Kuzey İrlanda’daki setinden Winterfell’in tamamıyla yandığı gösteren bir video paylaşmıştı. Game of Thrones’un final sezonuna dair yeni görüntüler ise Kral’ın Şehri (King Landing’s) çekimlerinin yapıldığı Dubrovnik’ten geldi.
11 Şubat 2018 10:31
Game Of Thrones'a damga vuracak buluşma! Spoiler içerir
Final sezonunun çekimleri devam eden Game of Thrones’un setinden yeni görüntüler sızdırıldı. Kral Şehri’nin (King Landing’s) çekimlerinin yapıldığı Hırvatistan’ın Dubrovnik şehrinden paylaşılan karelerde Westeros’un Kraliçesi Cersei ile Kuzey'in Koruyucusu John Snow’un bir araya geldiği görülüyor
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Game Of Thrones'a damga vuracak buluşma! Spoiler içerir
Final sezonunun çekimleri devam eden Game of Thrones’un setinden yeni görüntüler sızdırıldı. Kral Şehri’nin (King Landing’s) çekimlerinin yapıldığı Hırvatistan’ın Dubrovnik şehrinden paylaşılan karelerde Westeros’un Kraliçesi Cersei ile Kuzey'in Koruyucusu John Snow’un bir araya geldiği görülüyor
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