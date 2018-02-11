11 Şubat 2018 10:31 Game Of Thrones'a damga vuracak buluşma! Spoiler içerir Final sezonunun çekimleri devam eden Game of Thrones’un setinden yeni görüntüler sızdırıldı. Kral Şehri’nin (King Landing’s) çekimlerinin yapıldığı Hırvatistan’ın Dubrovnik şehrinden paylaşılan karelerde Westeros’un Kraliçesi Cersei ile Kuzey'in Koruyucusu John Snow’un bir araya geldiği görülüyor

Dünyaca ünlü dizi Game of Thrones’un final sezonu çekimleri hızla devam ediyor. Geçen hafta, bir takipçi dizinin Kuzey İrlanda’daki setinden Winterfell’in tamamıyla yandığı gösteren bir video paylaşmıştı. Game of Thrones’un final sezonuna dair yeni görüntüler ise Kral’ın Şehri (King Landing’s) çekimlerinin yapıldığı Dubrovnik’ten geldi.

Fotoğraflarda Westeros’un Kraliçesi Cersei Lannister ile Game of Thrones’un önceki sezonlarında Kral’ın Şehri’ne ayak basmayan Jon Snow’un bir görüşme yaptığı görülüyor İkiliye Sam Tarly ve silahlı iki adam eşlik ediyor. Heyecan uyandıran görüntülerle ilgili hayranların pek çok düşüncesi var. Daha önce sızdırılan Winterfell yangının bu görüşmeyle alakası olabileceği düşünülüyor.

7. sezonda gerçek isminin Aegon Targanyen olduğu izleyicilere aktarılan Jon Snow’un kendi kimliğini öğrenerek, tahtta hak iddia edebileceği belirtiyor. Bu varsayıma göre hali hazırda Kuzey’in Lordu olan Jon Snow, Cersei’den tahtını almak için amansız bir mücadeleye girişecek. Diğer varsayıma göre ise Cersei’nin ihaneti Jon Snow’u kızdıracak. Dizinin yayınlanan son bölümünde Joh Snow, tüm haneleri “ak gezenler” tehlikesine karşı uyarmak için Cersei Lannister, Deanerys Targanyen, Yabaniler ve Kuzey’in aileleri ile bir araya gelmişti.

Westeros Kraliçesi’nin kendisine inanması için ona Duvarı’n ötesinden bir ak gezen getiren Jon Snow, Deanerys'in atalarının evi Ejderha Kayası’ndan ölüler ordusunu yenmesine sağlayacak ejderha camı çıkarmaya başlamıştı.

Ancak Cersei’nin John Snow’a müttefik gibi görünüp, arkasından iş çevireceği Jamie Lannister ile yaptığı konuşmayla izleyiciye sezdirilmişti. Yapımcı şirket HBO daha önce Game of Thrones'un final tarihini 2019 yılı olarak duyurmuştu.