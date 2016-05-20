Game of Thrones'ta neden karakterler ölüyor?

Game of Thrones dizisi, ana karakterlerin beklenmedik şekilde ölmeleriyle meşhur. Kızıl Düğünden kelle uçurmalara, diğer dizilerde ejderha derisinden kalın korumalara sahip olacak sevilen karakterler bu dizide öldürüldü ve hatta resmen köpeklere yem edildi.



Peki George RR Martin en sevilen kurgu karakterlerini nasıl bu kadar rahat öldürüyor?





Galaxy’s Edge dergisine konuşan RR Martin şunları söylüyor:



"Bir yazar, hatta fantazi yazarının görevi gerçeği söylemektir ve Game of Thrones'ta da dediğimiz gibi herkes ölmeli. Özellikle de Game of Thrones'ta olduğu şekilde savaş gibi bir ana konu çevresinde yazıyorsanız. "



"Yoksa bu okuyucuyu aldatmak olur. Gerçek hayat öyle yürümüyor. Savaşa giriyorlar, en iyi arkadaşları ölüyor veya korkunç şekilde yaralanıyor. Ayaklarını kaybediyorlar ve ölüm beklenmedik bir anda geliyor."

Yönetmen hepimizin bir gün öleceğini ve ölümsüzlük diye bir şey olmadığını açıklamaya şu sözlerle devam ediyor:



"Ölümü de işin içine dahil etmeniz gerektiğini kavradığınızda, ölüm konusunda dürüst olmalı ve ölümün her an gelebileceğini gösterebilmelisiniz. Şirin bir çocuksunuz diye, kahramanın en iyi arkadaşınız diye veya kahramansınız diye sonsuza kadar yaşamayacaksınız. Bazen kahraman ölür, en azından benim kitaplarımda öyle."



Martin karakterleri öldürmenin yer yer zor olduğunu da itiraf ediyor:

"Tüm karakterlerimi çok seviyorum o yüzden onları öldürmek zor, ama yapılması gerekenin bu olduğunu biliyorum. Onları ben öldürüyorum diye görmüyorum. Diğer karakterler öldürüyor diye bakıyorum ve sorumluluğu üzerimden atıyorum."