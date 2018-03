Game of Thrones'tan önce bu rollerdelerdi

Çoğunu hatırlamadığımız filmlerde, hatırlamanın neredeyse mümkün olmadığı rolleri canlandırdığını sonradan öğrendiğiniz çok olmuştur. Bir oyuncunun yıllar önce yapılmış bir animasyon filmde en sevdiğiniz animasyon karakteri seslendirdiğini öğrendiğinizde şaşırmışsınızdır mesela. İşte bu, oyuncuların tamamı için geçerli. Hiçbirisi kariyerlerine zirvede başlamıyorlar. Son yılların en çok konuşulan ve en çok izlenen dizilerinden biri olan Game of Thrones'ta da işler böyle yürümüş. Dizinin oyuncuları, tamamını performansıyla takdir ettiğimiz rollere seçilmeden önce, hayli çileli yollardan geçmiş. Hatta bazıları o günleri hatırlamak istemiyor bile.

Emilia Clarke, Triassic Attack (2010)



Bu cuma vizyona girecek merakla beklenen yapım Senden Önce Ben ile sinemadaki şimdiye kadarki en iyi çıkışını yakalayan Emilia Clarke, Game of Thrones'tan önce sancılı bir süreç geçirmiş. Uluslararası bir yıldız oluncaya kadar geçen süreçte Doctors isimli bir TV dizisinin bir bölümünde ve bilim kurgu türünün -ne yazık ki- örneklerinden biri olan Triassic Attack'ta rol almış.

Peter Dinklage, Tiptoes (2003)





2004 Sundance Film Festivali'nin özel seçim listesinde bulunsa da, Tiptoes elindeki Matthew McConaughey, Kate Beckinsale, Gary Oldman, Patricia Arquette gibi yıldızları küçücük ve tuhaf bir filme sıkıştırmıştı. Başka hangi filmde Gary Oldman'ın bir cüceyi canlandırdığını görebilirdik ki ve Dinklage de kendisinin en yakın arkadaşını oynuyordu. Bu inanılmaz tuhaf filmde Dinklage'in performansı, daha sonraki yapımlar için ona yol açmıştı.





Lena Headey, MacGyver: Trail to Doomsday (1994)





Evet, fotoğrafta gördüğünüz kişi, Cersei Lannister'ı canlandıran kıymetli Lena Headey. İnanmak oldukça zor. 1980-1990 arasında bir tyere sıkışıp kalmış şu gözlük modeli ile Lena Headey'i bile birileri izlemiş demek ki. Amerikan televizyonlarında Lena Headey'in ilk performansı bu. Headey'in canlandırdığı karakter, yapım boyunca ailesinin başına gelenlerden kurtulup MacGyver ile sonunda konuşabilme şansını yakalayan tek kişi oluyor. Altıncı sezondayız ve Cersei Lannister da henüz yaşıyor, bu bir işaret mi?





Nikolaj Coster-Waldau, Filthy Gorgeous (2006)





Sadece pilo bölümü yayınlanan bir diziden buralara kadar gelmek, oldukça yorucu ve zor görünüyor ama Coster-Waldau bunu başardı. Diziyle ilgili çok da bilgiye erşiemedik. Senaristi Ron Nyswander, başrolde Isabella Rossellini var.

Alfie Allen, Agent Cody Banks 2: Destination London (2004)



Eğer önemli bir toplantıda dikkatleri üzerinize çekmek için bir şans varsa, denemeye değer. Alfie Allen'ın canlandırdığı Berkhamp da öğrenci orkestrası Kraliçe Elizabeth'in karşısında ecel terleri dökerek çalarken bunu yaptı. Zaten bu şerefe Paul McCartney bile kaç kez nail oldu ki?

Conleth Hill, Britains Got the Pop Factor (2008)





Gerçekte programın ismi, yukarıdakinden çok daha uzundu: Britain's Got the Pop Factor... and Possibly a New Celebrity Jesus Christ Soapstar Superstar Strictly on Ice. Korkarız ismini tek seferde söyleyinceye kadar bir bölümü nihayeteeriyordu. Hiç değilse Türkiye'de bu kadar uzun isimli yapımlarla pek karşılaşmıyoruz. Reality şovları ve şarkı yarışmalarını gayet iyi bir dille eleştiren yapımda, daha sonra Game of Thrones'ta kalbimizi çalacak Conleth Hill de yer alıyordu.





Jonathan Pryce, Doctor Who: The Curse of Fatal Death (1999)







Bakın bu şaşırtıcı değil. Hayatınızın hiç değilse bir bölümünü İngiltere'de geçirdiyseniz, fark etmeden bile olsa Doctor Who'da zaten rol almışsınızdır. Kimler Doctor'u canlandırmadı ve kimler Doctor Who'da rol almadı ki sanki? Christopher Eccleston'dan David Tennant, Matt Smith hatta Peter Capaldi'ye kadar gepgeniş bir katalogtan bahsediyoruz burada. Öte yandan Jonatham Pryce, uzun zamandır saygı duyulan ve aslında kariyerinin derinliklerini kurcalamaya pek de ihtiyaç duymayacağımız bir oyuncu. Yine de rol aldığı Doctor Who bölümüne bakınca Doctor Who'nun ünlü düşmanı Master'ı canlandırdığını görüyoruz. Üstelik Pryce, oldukça farklı ve özel bir Doctor Who bölümünde bu rolü canlandırmıştı. Doctor'u Rowan Atkinson oynuyordu! Comic Relief için özel yapılan bu bölüm, oldukça dikkat çekmişti.