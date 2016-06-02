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Sinema>  Sinema Haberleri
2 Haziran 2016 23:37

Game of Thrones'ten yeni sezon haberi

Game of Thrones'in ekibi yeni sezonlara dair birkaç ipucu verdi.

HBO'nun Emmy ödüllü efsane dizisi Game of Thrones, ilk defa bu sezonunda 5 kitaplık hikayenin ana kaynağını yakalamış görünüyor. Serinin şimdiye kadar beş kitabı yayınlanması ile birlikte dizi de 6. sezonunun içinde. 7 kitap olması planlanan serinin son iki kitabı henüz okuyucuyla buluşmadı.



Şimdiye kadar 6 sezon her bir sezon 10 bölüm olmak üzere HBO tarafından sipariş edilmişti. Kabaca her sezon Martin'in bir kitabına tekabül ediyordu. Ancak 4 ve 5. kitabın aynı zamanda farklı hikayeleri takip etmesi yapımcılar açısından işleri biraz zorlaştırmıştı. Şimdi ise bütün bu bilgilerin ışığında 7. sezona dair bazı haberlerimiz var.



Game of Thrones'un kamera arkasındaki dünyasına bu yıl katılıp "Blood of my Blood" ve "The Door" bölümlerini yöneten Jack Bender, kendisi ile yapılan bir röportajda 7. sezonda da ekibin içinde yer almak istediğini belirtmişti. Eğer fırsatını yakalarsa bölüm sayısını da 7'ye düşüreceğinden bahsetti.



Şu an için HBO tarafından 7. sezonun uzunluğuna dair gelen resmi bir açıklama olmasa da bu röportaj bize bazı ipuçları veriyor. Dizinin yapımcıları David Benioff ve D.B. Weiss, Game of Thrones'in 7 ve 8. sezonunun dizi içim son olacağını açıklamışlardı. Ayrıca son iki sezonun toplam 13 bölüm olma ihtimaline de değinmişlerdi.



Muhakkak hayranların büyük çoğunluğu, dizininin niteliğinin, niceliğinden önemli olduğunu düşünüyordur. Game of Thrones'un kalitesi bu düzeydeyken, bölüm sayısının düşmesi muhtemelen onlar için çok da büyük bir problem teşkil etmeyecektir. Hatta daha kaliteli bölümler için sezonluk bölüm sayısını düşürmek, yapımcılar için bir avantaj olabilir.



Ancak bazı hayranlar var ki, büyük bir haz ile takip ettikleri bu dizinin olabildiğince uzun olmasını ümit ediyordu. Dizinin geleceği şimdilik tahminler üzerine. Game of Thrones sevdalılarının yapması gereken tek şey büyük bir keyifle diziyi takip edip, yetkililer tarafından yapılacak resmi açıklamaları beklemek olacaktır.



AHMET TOĞAÇ

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